أسنان كالؤلؤ..وصفه جبارة لتبيض الأسنان والتخلص من خير الأسنان المتراكم والتخلص من الاصفرار

تبيض الأسنان والتخلص من خير الأسنان المتراكم والتخلص من الاصفرار، من علامات الجمال نظافة وبياض الأسنان فهي ما تميز الابتسامة وتجعل ثقه في النفس، لذلك قمنا بالكثير من التجارب للحصول على أفضل الطرق في خلطات تبييض الأسنان بمكونات بسيطة وغير مكلفة وتوجد في كل المنازل ويمكن تحضير خلطات تبييض الأسنان في المنزل بمكونات طبيعية دون الذهاب إلى الطبيب وإنفاق الكثير في العلاج الكيميائي وتابعونا لنتعرف على طرق طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل.

تبيض الأسنان والتخلص من خير الأسنان

سوف نقدم لكم أكثر من وصفة لتبيض الأسنان

المكونات:

5 ملاعق من الكركم.

كوب كبير من ماء الفاتر.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بإحضار فرشاة مخصصة لهذه الوصفة.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الكركم والماء ونخلطهم بحيث يكون خليط متجانس.

نقوم بتفريش الأسنان بالخليط جيدا

نضع الخليط على الأسنان لمدة 5 دقائق.

ثم نقوم بشطف الأسنان جيداً بالماء الفاتر.

نغسل الأسنان جيدا مرة اخري،بحيث نتأكد من إزالة الكركم تماما عن الأسنان.

طريقة تبييض الأسنان بالملح والعسل في المنزل

تعتبر هذه الوصفة فعاله جداً في تبيض الأسنان والتخلص من خير الأسنان

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بخلط العسل و الملح و الزيت في وعاء جيدا.

ثم نقوم بوضع الخليط على الأسنان ونستخدم الفرشاة .

بعد ذلك نقوم بغسل الأسنان جيداً بالماء الفاتر.

نكرر هذه الخطوات مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة في تبيض الأسنان

تبييض الأسنان بمعجون الأسنان والعسل الأبيض

ينصح باستخدام هذه الوصفة في تبيض الأسنان والتخلص من جير الأسنان

المكونات:

ملعقتين من معجون الأسنان.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بخلط معجون الأسنان مع العسل الأبيض.

نضع الخليط على فرشاة الأسنان.

نغسل الأسنان جيداً حتى يسقط الخليط تماما من على الأسنان.

نكرر هذه الخطوات يومياً على مدار 5 أيام للحصول على نتائج فعالة .

القهوة لتبييض الأسنان

المكونات:

ملعقتين صغيرتين من القهوة السادة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام: