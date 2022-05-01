هتعملى كريم كولاجين طبيعي….كريم الخميرة والخل الغني بالكولاجين والفيتامينات لحل مشاكل البشرة ونفخ الخدود

كريم الخميرة والخل الغني بالكولاجين والفيتامينات لحل مشاكل البشرة ، تبحث الكثير من النساء عن بعض الوصفات الطبيعية المجربة التي تعمل على نفخ خدود الوجه وشده للوصول إلى المظهر الجذاب والطلالة المميزة، وقد توصلنا إلى الحل السحري و الوصفة الطبيعية المضمونة لنفخ الخدود دون الحاجة إلى أي عمليات جراحية، وهي عبارة عن وصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وأهمها الخل والخميرة.

كريم الخميرة والخل الغني بالكولاجين والفيتامينات

تعتبر وصفة الخل والخميرة من أهم وصفات تسمين ونفخ البشرة لذا عند الاستخدام توضع على المناطق المراد تسمينها فقط وابتعدي عن أسفل العينين والأنف.

المكونات

ملعقة من خل التفاح أو الخل الأبيض.

وملعقة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

وملعقة من زيت السمسم.

ملعقتان من الحليب.

ملعقة كريمة سائلة.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات ماعدا الحليب.

نقلب جميع المكونات جيدا حتى تمام التجانس.

قومى بغسل الوجه جيدا بالماء ثم جففيه وابدأي بوضع كمية من الكريم على الخدود.

انتظري حوالى نصف ساعة حتى يجف الخليط تماما ثم نقوم بفركه وإزالته دون غسله.

نحضر كوب صغير ونضع به الحليب مع 4 ملاعق من الماء الفاتر ونقلب جيدا.

نغسل الوجه بهذا المزيج ونتركه على بشرة الوجه لمدة 10 دقائق ثم يشطف الوجه بالماء والغسول الطبي الخاص.

جففي البشرة وضعي عليها كمية بسيطة من كريم ترطيب طبي وكرري هذه الخطوات 3 مرات أسبوعيا.

وصفة الخميرة والخل والزبادي لنفخ الخدود

وصفه أخري بالخميرة لنفخ الخدود وشد البشرة ونضارتها

المكونات

ملعقة ونصف خميرة فورية.

ملعقة ونصف من خل التفاح.

كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة من الحليب المجفف.

طريقة التحضير والاستخدام