نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وسريعة لصبغ الشعر باللون الاحمر طبيعيًا خطوة بخطوة والنتيجة رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم العديد من النساء يتغير مظهرها من وقت لاخر، وذلك بصبغ الشعر خاصتًا في الأعياد أو المناسبات، ومن أكثر الألوان المطلوبة بشكل كبير هو اللون الأحمر، وهو له جاذبية وشكل مختلف، ولذلك جئنا اليكم في هذا المقال يطرق طبيعية يمكنكم صبغ الشعر من خلالها باللون الاحمر بدون اي أضرار على الشعر أو حتى تكاليف عالية كما هو الحال عند استخدام الصبغات الجاهزة.

يعتبر اللون الأحمر من أهم ألوان الشعر التي يقبل عليها الكثير من النساء، فهو دائمًا ما يوحي بالجاذبية والجرأة، ولأن يمكنك التمتع بشعر احمر لامع ولون طبيعي مميز، وذلك من خلال استخدام مواد طبيعية تساعد في صبغ الشعر بعيدًا عن أي كيماويات تضر الشعر وتتسبب في هلاكه، كما أنه يتم صبغ الشعر في المنزل بكل سهولة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل، تابعو هذا المقال لمعرفة أفضل الطرق التي يمكن أن تستخدم.

صبغ الشعر باللون الاحمر بالحناء الطبيعية

الحناء من أهم المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في صبغ الشعر بالعديد من الألوان، كما أنها لها الكثير من الفوائد التي يحتاجها الشعر، وطريقة استخدام الحناء للحصول على اللون الأحمر كالتالي:

المكونات

كوب من الحناء الطبيعية.

ملعقتين كبار من مسحوق دم الغزال.

كوب من الماء الدافيء.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير

اخلطي دم الغزال مع الماء الدافيء جيدًا حتى يتجانس.

أضيفي خليط دم الغزال إلى الحناء الطبيعية مع إضافة عصير الليمون.

اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا، واتركيها حتى تختمر لمدة ساعتين.

قسمي شعرك الى عدة اقسام، و باستخدام فرشاة التوزيع قومي بتوزيع الحناء على الشعر بالكامل جيدًا.

ارتدي بعد ذلك قبعة من البلاستيك، واتركيها على الشعر لمدة ثلاث ساعة.

اغسلي بعد ذلك شعرك جيدًا بالماء الدافيء والشامبو.

طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر بإستخدام الكركدية

يمكنك عمل خليط رائع من الحناء الطبيعية مع إضافة الكركديه الذي يعطي لون احمر غامق جذاب يفضله الكثير من الناس وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كوب من الحناء الطبيعية.

كوب من عصير الكركدية المغلي بدون اي اضافات.

ملعقتين من عصير الليمون.

اربع ملاعق من الخل الابيض.

طريقة التحضير