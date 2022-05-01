نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استغني عن الكيراتين”.. طريقة سحرية لفرد الشعر في البيت واقوي كيراتين طبيعي تعلمي الطريقة خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر هو أهم ما يهتم به جميع النساء خاصتًا في المناسبات والأعياد، تحب كل امرأة أن تظهر بشكل جميل وجذاب، ولذلك قد تضطر إلى اللجوء إلى صالونات التجميل لاستخدام بعض المواد التي تساعد في فرد الشعر بتكاليف عالية، كما أنها ليست آمنة على الشعر بالشكل الكافي فقد تسبب الكثير من الأضرار، ولذلك جئنا اليكم ببعض الحلول التي تساعد في فرد الشعر بشكل سريع وآمن، وبمواد طبيعية تمنح الشعر الكثير من الفوائد الأخرى، تابعو معنا هذا المقال لمعرفة أهم الوصفات.

استخدام الزيت الدافئ لفرد الشعر

تعتبر هذه الطريقة من اسهل الطرق وأكثرها فاعلية فيمكن استخدام بعض الزيوت الطبيعية التي تزيد من نعومة الشعر وتغذيته وفردة بالشكل المطلوب وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

اربع ملاعق كبار من زيت جوز الهند.

اربع ملاعق كبار من زيت الزيتون البكر.

طريقة الاستخدام والتطبيق

اخلطي الزيوت مع بعض جيدًا في طبق معدني.

ادخلي الطبق في الميكرويف، أو ارفعيه على نار هادئة حتى يتم تدفئة الزيوت فقط.

قومي بتوزيع الزيت على شعر نظيف رطب.

دلكي فروة الشعر به جيدًا لمدة ربع ساعة كاملة.

ضعي فوطة دافئة على الشعر ويلف الشعر بها لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالشامبو الصحي للشعر.

مشطي شعرك بعد ذلك بمشط واسع.

كرري استخدام هذه الوصفة بشكل أسبوعي.

ماسك الحليب والعسل لفرد الشعر

يمكنك أيضًا الاستفادة من هذا الخليط الطبيعي في فرد الشعر، وترطيبة، بالإضافة إلى أكبر قدر من التغذية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

كوب من اللبن الحليب.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا لمي تتجانس.

وزعي الخليط على شعرك، مع التدليك الدائم لفروة الرأس حتى استفاد من المكونات.

لفي شعرك بقبعة من البلاستيك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة.

قومي بغسل شعرك بالشامبو والماء الدافئ بعد ذلك.

مشطي شعرك بعد الانتهاء بمشط واسع السنون.

البيض مع زيت الزيتون لفرد الشعر

بالطبع هذا المكون من أهم المكونات المفيدة جدًا للشعر وذلك يرجع لكثرة العناصر التي يحتويها عليها سواء كان البيض او زيت الزيتون، ومن أهم فوائد فرد الشعر بشكل سريع وفعال، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

٢ بيضة.

٤ ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام