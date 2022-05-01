“قصي شعرك احلي من الكوافير”.. تعلمي طرق جديدة وسهلة لقص الشعر بنفسك في المنزل خطوة بخطوة

قص الشعر من أكثر الأشياء التي تساعد في تغير الشكل بشكل جميل ومختلف، وهناك الكثير من السيدات تهتم بقص الشعر بأجمل الأشكال من وقت لآخر، كما أنه له العديد من الفوائد للشعر فهو يساعد في تكثيف الشعر، وعلاج مشكلة التقصف، والآن لا داعي للذهاب إلى صالونات التجميل حتى يتم قص الشعر بتكاليف عالية فيمكنك الآن القيام بعمل ذلك بكل سهولة في المنزل اتبعي خطوات بسيطة للقيام بذلك.

كيفية قص الشعر في المنزل بكل سهولة

في البداية لكي يتم قص الشعر بالشكل المطلوب بكل سهولة لابد من تجهيز بعض الأدوات البسيطة الموجودة في كل منزل مثل استخدام مقص حاد، واستخدام مشبك للشعر، كما يمكن اقتناء مكواة للشعر لرؤية شكل القصة في النهاية، والآن يمكنكم اختيار طريقة قص الشعر المناسبة من الآتي:

طريقة قص الشعر كاريه

هذه القصة من أهم القصات التي يختارها العديد من الناس في كل وقت، وتعطي شكل مميز ورائع لأصحابها، وطريقة قصها كالتالي:

في البداية قومي بغسل الشعر جيدًا، ثم استخدمي المجفف لتجفيف الشعر.

قومي بعد ذلك بتقسيم الشعر قسمين من أعلى وأسفل.

والقسم الأعلى يتم تقسيمه إلى قسمين في كل جانب وذلك باستخدام مشابك الشعر.

قصي كل جانب حسب الطول المرغوب فيه.

أما بالنسبة للقسم الخلفي فيتم التحكم فيه من خلال استخدام مرآة خلفية.

بعد الانتهاء من قص جميع الأقسام، ثم دمج الشعر كله مع بعض.

استخدمي المكواة حتى يتم رؤية الشعر بشكل أفضل.

خطوات قص الشعر مدرج قصير