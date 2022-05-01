أقوي من الليزر.. بحبة طماطم واحدة تخلصي من شعر الوجه والجسم نهائيا بدون ألم وفي دقائق

الطماطم من المكونات التي لها أهمية كبيرة للجلد حيث أنها تساعد في التفتيح والنضارة بشكل كبير وذلك بسبب احتوائها على فيتامين سي وغيره من الفيتامنيات التي تغذي البشرة ولكن ماذا لو استخدمنا الطماطم في التخلص من الشعر الوبري في الوجه, حيثت أنها لا تسبب أي مشاكل في البشرة وتجعلها نضرة ولا تسبب اي ألتهاب, ولكن لا يعرف الكثير من السيدات الطريقة التي يمكن استخدام الطماطم بها لتنظيف البشرة من أي شعر بها, وسنوضح خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن استخدام الطماطم بها لإزالة الشعر في ثواني.

خطوات عمل ماسك الطماطم للتخلص من شعر الوجه والجسم

ماسك الطماطم من الطرق الأمنة التي يمكن استخدامها للتخلص من أي شعر وبري في البشرة من الجذور ولكن على عكس الطرق المعتادة فهي لا تسبب أي ألتهاب في البشرة ولا تسبب أي حبوب ولا يظهر الشعر بشكل سريع, كما أنها لا تسبب الشعور بأي ألم, وتعمل هذه الوصفة على تفتيح البشرة بشكل فعال أيضًا ويمكن استخدامها بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقتين من عصير الطماطم وجب أن يكون مصفي للتخلص من أي بذور به.

نضيف عليه معلقة جيلاتين ومعلقة من العسل ومعلقة بيكنج بودر ونقلب كل منهم معًا.

نضعهم على نار هادئة ونقلب حتى يذوب الجيلاتين وتمتزج كل المكونات.

نضع الخليط على البشرة والتي يجب أن تكون نظيفة ونترك عليها الخليط حتى يجف.

نبدا في نزع الخليط بشكل لطيف من البشرة وبعد ذلك نغسل البشرة بماء بارد ونقوم بترطيبها.

ماهي أهمية استخدام الطماطم في العناية بالبشرة