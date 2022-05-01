هتكوني بدر منور في العيد..أقوي وأرخص كريم كوري لتفتيح وشد البشرة ونضارتها ونفخ الخدود النتيجة هتبهرك عند الاستخدام

كريم كوري لتفتيح وشد البشرة ونضارتها ونفخ الخدود النتيجة هتبهرك عند الاستخدام، يعتبر كريم النشا من أكثر الكريمات لها فعالية كبيرة في لفتيح البشرة بشكل ملحوظ، لما يحتويه النشا على العناصر الهامة التي تحتاجها البشرة، وأيضاً يحتوي على البروتين الذي يعزز من إنتاج الكولاجين وتستخدم كثير من السيدات هذه الوصفة قبل المناسبات حيث تعمل تلك الوصفة على التفتييح المؤقت للبشرة وفي حال الانتظام على هذه الوصفات يتم تفتييح البشرة لدرجتين أو ثلاث خلال فترة بسيطة من الاستخدام.

كريم كوري لتفتيح وشد البشرة ونضارتها

سوف نقدم لكم كريم النشا السحري لتفتيح وشد البشر نضارتها

مكونات كريم النشا

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقتان زبادي.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة الاستخدام

اخلطي كل من النشا والزبادي وعصير الليمون في وعاء نظيف جيداً حتى يتجانس الخليط.

قومي بتنظيف الوجه جيداً لإزالة الأتربة ثم ضعي الخليط على الوجه.

اتركيه على البشرة لمدة ثلث ساعة.

اشطفي الوجه بالماء الدافئ مع الاستمرار في استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.

كريم النشا الكوري لتفتيح البشرة

ينصح باستخدام هذا الكريم في تفتيح البشرة ونفخ الخدود لإنه يتكون من مكونات طبيعة فعاله وأمنه على البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة أرز مطحون.

نصف كوب ماء ورد.

طريقة الاستخدام

اخلطي كل المكونات السابقة في وعاء حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي.

نظفي بشرتك من الأتربة والأوساخ وضعي الكريم على الوجه.

اتركيه على البشرة لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد هذه المدة اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

عند الشطف الأخير اشطفي الوجه بالماء البارد لتضييق المسام.

غمسي قطعة قطنية صغيرة بماء الورد ومرريها على الوجه.

يجب تكرار كريم النشا الكوري مرتين أو أكثر في الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوبة.

كريم النشا والليمون لشد البشرة ونضارتها

هذا الكريم فعال في تفتيح البشرة ونضارتها

المكونات

ملعقتان عصير ليمون.

ملعقة كبيرة نشا.

طريقة الاستخدام

اخلطي عصير الليمون مع النشا في وعاء حتى يتجانس الخليط.

ضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة ربع ساعة مع الحذر عدم ملامسة العين.

اشطفي الوجه بعد المدة المحددة بالماء الدافئ.

استخدمي كريم المرطب لترطيب البشرة مع تكرار الوصفة مرة في الأسبوع.

كريم النشا وبياض البيض لتفتيح البشرة والجسم

قد يجهل الكثير من الناس أهمية وفوائد النشا في تفتيح الجسم والبشرة

المكونات

طريقة الاستخدام