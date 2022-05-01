ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك

الخيار مكون طبيعي يحتوي على نسبة كبيرة من المواد التي تلطف الجلد وتقلل من الألتهاب كما أنها تساعد في عملية التفتيح بشكل كبير وذلك من خلال التخلص من أثار أشعة الشمس والتصبغات من الجسم, ويمكن استخدام الخيار بالعديد من الطرق ولكن أكثر هذه الطرق شيوعًا هي الخيار مع الصابون حيث أن هذه الوصفة معروفة بقدرتها على تنظيف الجسم بشكل عميق, وسنتناول خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن استخدام الخيار والصابون بها لتبيض الجسم كالثلج.

خطوات استخدام الخيار مع الصابون للتخلص من كلف واسمرار الجسم

الصابون مع الخيار من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لتبيض الجسم مثل الحليب في عشر دقائق وذلك لأن هذه الوصفة تتغلغل داخل مسامات الجسم وتمتص أي دهون متراكمة في مسامات البشرة وتسبب ظهور الحبوب تحت طبقات الجلد كما أنه يعمل على التخلص من الأوساخ التي تلتصق في الجلد كما أنها تعالج الكلف الناتج من الحمل وتجعل لون الجسم موحد, ويتم تحضير هذه الوصفة بالطريقة التالية:-

نستخدم ثمرة من الخيار المبشور ونضع عليها مقدار صابونة واحدة مبشورة.

نضيف عليهم نصف كوب ماء ورد ونقلب ونضعهم في حمام مائي حتى يذوب الصابون نهائي.

نضيف معلقتين زيت ورد ومعلقتين جليسرين ونقلبهم وبعد ذلك نستخدم الخليط على الجسم بعد تعرضه لكمية من الماء الدافئ حتى تصبح المسام مفتوح وتمتص الخليط جيدًا.

نتركها عشر دقائق وبعد ذلك بالليفة يتم فرك الجسم وشطفه باستخدام الماء الفاتر.

كيفية استخدام زيت الليمون للتخلص من أي أسمرار في الجسم

زيت الليمون من المواد التي لها خصائص تعمل على تطهير الجلد من أي بكتيريا به وتقلل من الجفاف بشكل كبير ويمكن استخدام بالطريقة التالية لتفتيح الجسم:-