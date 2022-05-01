نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجسم كالحليب.. ضعيها 20 دقيقة على المناطق الحساسة ولن تصدقي بياض ونعومة ورائحة أطيب من المسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسمرار الجسم والأماكن الحساسة من المشاكل التي يعاني منها الكثير وذلك بسبب الجفاف الشديد في الجسم وعدم استخدام مرطبات للجسم, وبسبب زيادة التعرق في الجسم مما يسبب ألتهاب في الجلد ويتحول الي أسمرار, ولا يفضل الكثير من السيدات استخدام كريمات التفتيح وذلك لأنها تمتص الدهون والرطوبة من الجلد وتسبب الجفاف ويمكن أن يترك تصبغات في الجلد مع الاستخدام فترات طويلة ولذلك سنعرض خلال مقالنا هذا أفضل طريقة يمكن استخدامها للتخلص من أي اسمرار في الجسم أو في المناطق الحساسة.

طريقة تبيض الاماكن الحساسة

ماهي المكونات التي نحتاجها لعمل وصفة العسل والنشا

معلقتين عسل.

معلقة نشا.

معلقتين ليمون.

معلقتين ماء الورد.

معلقة قهوة.

معلقة سكر.

كيفية تبيض الجسم والمناطق الحساسة بوصفة العسل والنشا

وصفة العسل مع النشا من أفضل الوصفات التي تستخدم للتخلص من أي اسمرار في الجسم وخاصة في الأماكن الحساسة دون أن تسبب أي ألتهاب في الجلد وتعمل على تقليل التصبغات في الجسم, وترطيب الجسم بشكل عميق والتخلص من أي حبوب حيث أن العسل يعمل على تطهير الجلد من البكتيريا, ويتم تحضيرها بالطريقة التالية:-

نستخدم العسل ونضع عليه النشا والليمون ونقلبهم حتى تمتزج المكونات معًا.

نضع عليهم الليمون وماء الورد والقهوة والسكر ونقلبهم معًا حتى يمتزجا.

نستخدم الخليط على الجسم والمناطق الحساسة ونتركهم عشر دقائق وبعد ذلك نبدأ في تدليك الجسم بالخليط بحركات دائرية وبعد ذلك نشطف الجسم.

كيفية تحضير قناع الأرز والجيلاتين لتبيض الأماكن الداكنة في الجسم

دقيق الأرز من المكونات التي لها قدرة على تفتيح الجلد بشكل فعال جدًا وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات التي تغذي الجلد وتقلل من إفراز صبغة الميلانين في الجسم وكذلك الجيلاتين يقلل من تراكم الجلد الميت في الجسم ويتم استخدام هذه الخلطة بالطريقة التالية:-