الصدق من اهم اسس العلاقة الصحية ، والمحادثة والحوار المفتاح بيساعدك انكوا تتعرفوا على بعض بشكل افضل ، ولكن مع ذلك في حاجات لازم تاخدي بالك منها ومتعمليهاش ، لان الرجالة في بعض الحاجات ممكن يشوفوها مش جذابة وتبوظ العلاقة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على قايمة ببعض العوامل اللي ممكن تدمر العلاقة.
العوامل اللي ممكن تدمر العلاقة:
1- الاهمال في مظهرك:
من اكتر الحاجات اللي بتشد اي راجل ، هي ان الست تبقى محافظة على مظهرها وجسمها ، وواخدة بالها من نفسها ، بلبس نضيف, شعر مرتب, ريحة حلوة ، لان مظهرك بيبين للي حواليكي سلوكك وشخصيتك.
2- عدم الالتزام بالمواعيد:
التأخير في المواعيد ممكن يضايق اي شخص ، الموضوع مش مقتصر على العلاقات بس ، التأخير يعتبر طريقة بتقولي بيها للشخص بمدى اهمالك وعدم اهتمامك بيه ، وهيشوف انك ميعتمدش عليكي في الحاجات المهمة في المستقبل ، فلو هو دايما بيستناكي فترة طويلة ، ده هيغير نظرته ليكي ، عشان كده بننصحك انك تغيري العادة دي وتبقى اكتر دقة في مواعيدك.
3- انك متكونيش نفسك:
اسوأ حاجة ممكن تعمليها انك تتظاهري بانك شخص تاني ، او تتصرفي بشخصية غير شخصيتك الحقيقية ، ماتخليش الراجل يحس ابدا انك متصطنعة او بتمثلي انك واحدة تانية ، وعايشة بشخصية مش بتاعتك ، كوني نفسك ، وحاولي في نفس الوقت تحسني الحاجات اللي انتي شايفة انها مش كويسة او سلبية في شخصيتك اوو مش بتحبيها في نفسك.
4- بتتكلمي بدون توقف:
ماتبقيش رغاية ، مش لازم تقولي كل حاجة ، خليكي اكتر مستمعة جيدة واظهري اهتمامك بشريكك في العلاقة ، خليه يحكي ويقولك اهتماماته ، اسأليه عن نفسه وايه اللي بيخليه يحس انه مبسوط ، حسسيه انك مهتمه بيه مش طول المقابلة بتتكلمي عن نفسك بس.
5- بتتكلمي عن ماضيكي:
الكلام عن علاقة سابقة مش احسن حاجة تتكلمي فيها مع شخص مهتمة بيه ، حتى لو الراجل قالك انه عايز يعرف كل حاجة عنك ، ده مش معناه انك المفروض تقوليله كل حاجة على الاطلاق ، اي شخص سابق في حياتك او علاقة سابقة المفروض متتكلميش عنها اطلاقا.
14 تأثير سلبي للاعتماد على الرسايل النصية في العلاقة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 حاجات بتعملها النساء معظم الرجالة بيشوفوها مش جذابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.