5 حاجات بتعملها النساء معظم الرجالة بيشوفوها مش جذابة

الصدق من اهم اسس العلاقة الصحية ، والمحادثة والحوار المفتاح بيساعدك انكوا تتعرفوا على بعض بشكل افضل ، ولكن مع ذلك في حاجات لازم تاخدي بالك منها ومتعمليهاش ، لان الرجالة في بعض الحاجات ممكن يشوفوها مش جذابة وتبوظ العلاقة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على قايمة ببعض العوامل اللي ممكن تدمر العلاقة.

العوامل اللي ممكن تدمر العلاقة:

1- الاهمال في مظهرك:

من اكتر الحاجات اللي بتشد اي راجل ، هي ان الست تبقى محافظة على مظهرها وجسمها ، وواخدة بالها من نفسها ، بلبس نضيف, شعر مرتب, ريحة حلوة ، لان مظهرك بيبين للي حواليكي سلوكك وشخصيتك.

2- عدم الالتزام بالمواعيد:

التأخير في المواعيد ممكن يضايق اي شخص ، الموضوع مش مقتصر على العلاقات بس ، التأخير يعتبر طريقة بتقولي بيها للشخص بمدى اهمالك وعدم اهتمامك بيه ، وهيشوف انك ميعتمدش عليكي في الحاجات المهمة في المستقبل ، فلو هو دايما بيستناكي فترة طويلة ، ده هيغير نظرته ليكي ، عشان كده بننصحك انك تغيري العادة دي وتبقى اكتر دقة في مواعيدك.

3- انك متكونيش نفسك:

اسوأ حاجة ممكن تعمليها انك تتظاهري بانك شخص تاني ، او تتصرفي بشخصية غير شخصيتك الحقيقية ، ماتخليش الراجل يحس ابدا انك متصطنعة او بتمثلي انك واحدة تانية ، وعايشة بشخصية مش بتاعتك ، كوني نفسك ، وحاولي في نفس الوقت تحسني الحاجات اللي انتي شايفة انها مش كويسة او سلبية في شخصيتك اوو مش بتحبيها في نفسك.

4- بتتكلمي بدون توقف:

ماتبقيش رغاية ، مش لازم تقولي كل حاجة ، خليكي اكتر مستمعة جيدة واظهري اهتمامك بشريكك في العلاقة ، خليه يحكي ويقولك اهتماماته ، اسأليه عن نفسه وايه اللي بيخليه يحس انه مبسوط ، حسسيه انك مهتمه بيه مش طول المقابلة بتتكلمي عن نفسك بس.

5- بتتكلمي عن ماضيكي:

الكلام عن علاقة سابقة مش احسن حاجة تتكلمي فيها مع شخص مهتمة بيه ، حتى لو الراجل قالك انه عايز يعرف كل حاجة عنك ، ده مش معناه انك المفروض تقوليله كل حاجة على الاطلاق ، اي شخص سابق في حياتك او علاقة سابقة المفروض متتكلميش عنها اطلاقا.

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