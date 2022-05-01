نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتي لو الشعر كله ابيض.. ضعيها علي الشيب للتخلص نهائيا من الشعر الابيض بدون مواد كيماوية في المقال التالي
إليكم طريقة عمل خلطة الحناء لإزالة الشيب، فالمرأة مع الوقت وكلما تقدم بها العمر ازداد الشعر الأبيض في رأسها مما يؤثر على نفسيتها بالرغم من جمال الشعر الأبيض، كما أن الشعر الأبيض قد يغزو الرأس بسبب عدة أسباب أخرى ولا يقتصر ظهوره على الكبّر فقط، وسنناقش في مقالنا اليوم طريقة صبغ الشعر بالحناء الطبيعية في خطوات بسيطة وهذه الوصفة تقضي تمامًا على الشعر الأبيض وتتخلص منها بشكل كامل وتؤخر فترة ظهوره مرة أخرى.
طريقة عمل خلطة الحناء لإزالة الشيب
المكونات:-
- كمية وفيرة من الحناء الطبيعية.
- نصف كوب كبير من عصير الليمون.
- زيت زيتون طبيعي.
- كركديه مطحون.
- بيضة كبيرة الحجم.
طريقة وخطوات التحضير:-
- قومي بإضافة الكركديه إلى الماء وضعيهم على النار حتى يغليان تمامًا ثم قومي بإضافة الكركديه إلى الحناء حتى يصبح اللون الأحمر داكن قليلًا.
- بعد ذلك أضيفي الخليط الذي قمتي بتحضيره في وعاء بلاستيكي وصبي عليه زيت الزيتون والبيضة واخفي الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس.
- اتركي الخلطة ترتاح لمدة ساعتين حتى تختمر وتتفاعل المكونات مع بعضها ثم قومي بتقسيم شعرك إلى أربع أقسام وقومي بتطبيق الوصفة على كل قسم بشكل متساوي.
- اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعتين تقريبًا أو أكثر ومن الأفضل تركها ليلًا لتقومي بغسلها في الصباح بغسل شعرك بماء فاتر وشامبو مناسب لك.
فوائد الحناء للشعر
تتمثل فوائد الحناء للشعر والقضاء على آثار الشيب في كل مما يلي:-
- تعتبر الحناء من أقوى المكونات التي تعالج مشاكل الشعر والقشرة التي تعمل على تآكل فروة الرأس وتضر بصحة الشعر.
- يمكن للحناء أن تدخل في عمل مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر والتي تقوم بتغذيته وتقويته.
- نبات الحناء هو نبات طبيعي يحتوي على الكثير من المواد المفيدة للشعر وكذلك نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على نمو الشعر بشكل طبيعي.
- تحتوي الحناء على مواد مضادة للبكتيريا والقشرة وبذلك تقضي على أي ميكروبات وحشرات قد تضر بصحة الشعر.
- تعمل الحناء على تعزيز الحموضة وتحسين مستواها في الفروة مما يمنع من تساقط وتقصف الشعر بشكل كبير.
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