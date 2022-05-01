نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض ملفت ليلة العيد مع كريم بذور الكتان لبشرة مشدودة وصافية كالزجاج بدون بقع أو تجاعيد للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بذور الكتان من الأعشاب التي لها العديد من الأستخدمات منها للشعر ومنها للبشرة حيث أنه بذور الكتان تعد علاج سحري للبشرة لا يعرف الكثير مدي أهميته للبشرة حيث أنه يعد حل فعال للتخلص من أسمرار البشرة الذي تسببه الأشعة الضارة للشمس ويزيل البقع التي تظهر نتيجة التعرض للحبوب في البشرة والتجاعيد التي تظهر في الجبهه وحول العين والفم, وسنوضح خلال هذا المقال الطريقة التي يمكن استخدام بذور الكتان بها لحل مشاكل البشرة المختلفة بشكل نهائي.

خطوات استخدام وصفة بذور الكتان للتخلص من تجعد البشرة والبقع الغامقة

بذور الكتان من أفضل الخلطات التي يمكن استخدامها للتخلص من التجاعيد حيث أنها تشد البشرة وتحفز الكولاجين في البشرة وبالتالي تصبح البشرة مشدودة ونضرة, ويساعد أيضا في تفتيح البشرة بشكل جيد وتزيل البقع التي تتكون من الحبوب في البشرة, ويساعد الخليط في التخلص من الكلف الذي يظهر نتيجة للحمل في الرقبة والوجه, ويمكن استخدام بذور الكتان من خلال الخطوات التالية:-

نضع معلقة من بذور الكتان في كوب من الماء ونغليهم حتى يتكون جل سميك ونصفيه من البذور.

نضع علىه معلقة من النشا ومعلقتين من عصير الليمون ونقلبهم جيدًا وبعد أن يمتزج الخليط نوزعه على البشرة.

نضع الخليط على البشرة ويجب الحرص أن تكون نظيفة وخالية من أي دهون وبعد ذلك نتركه حتى يجف ويشد البشرة ولا يجب التحدث عند استخدام الخليط على البشرة.

نغسل البشرة من الخليط وبعد ذلك يمكن استخدام زيت اللوز الحلو لترطيب البشرة بعمق.

كيفية استخدام بذور الكتان مع ماء الورد لتبيض البشرة بشكل سريع

بذور الكتان مع ماء الورد من أفضل الطرق التي يمكن اتباعها لتبيض البشرة ولكن دون أن يسبب أي جفاف في البشرة مثل كريمات التفتيح الصناعية, ويمكن تجهيز هذا الخليط بالطريقة التالية:-