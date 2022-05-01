نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لفشل الكيك.. مكون سري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك ابدا في المقال التالي

كيك من الحلويات التي يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق المختلفة باختلاف المكونات وفي كل الحالات تكون النتيجة المطلوبة هي الحصول على كيك خفيف وهش ومرتفع والكيك يمكن استخدامها كوجبة خفيفة على مدار اليوم ولذلك يتم تحضيرها بشكل متكرر في البيت, ولكن يبحث الكثير من ربات البيوت عن مكون يمكن استخدامه مع الكيك لضمان أرتفاع الكيك في الفرن وتكون هشه وخفيفة ولا تهبط في الفرن, وهو ما سنوضحه خلال هذا المقال بالتفصيل من أهم مكون يمكن استخدامه مع الكيك للحصول على القوام المطلوب لها. مكون سري ضعيه على الكيك هيفضل أبيض ماهي المقادير التي يجب تحضيرها لعمل الكيك الطري الهش كوبان دقيق.

كوب حليب.

نصف كوب زبادي.

كوب زيت.

كوب سكر.

معلقة فانيليا.

أربع حبات بيض.

معلقة خل.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة بيكربونات صوديوم.

معلقة نشا. أفضل طريقة لإعداد الكيك الطري الهش في البيت بخطوات ناجحة تجهيز الكيك يحتاج الي إتباع طريقة تحضير معينة واستخدام المكونات الصحيحة للوصول الي القوام الهش والطري ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:- الدقيق من المكونات التي يجب الحرص على أختياره بشكل جيد بحيث يكون عالى الجودة ويجب نخله مرتين قبل إضافة أي مكون أخر عليه.

نضع على الدقيق النشا والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم وهي من المكونات التي تجعل الكيك هش وخفيف ولا يهبط عند طهيه في الفرن.

نضع في الخلاط السكر مع البيض ونقوم بخفقهم حتى يذوب كل منهم ويتجانسا ونضع عليهم الفانيليا والحليب والزبادي ونخلط.

بالتدريج يتم إضافة كل كمية الزيت على الخليط مع الخفق حتى يتكون خليط قوامه ثقيل ونضيف عليه أخيرًا الخل.

نضع الخليط الجاف على الخليط السائل بشكل تدريجي مع التقليب بمضرب يدوي وبعد أن يمتزجا تمامًا نبدأ في صب الخليط في القالب.

يجب أن يكون قالب الكيك مدهن كمية من الزبدة مع الدقيق , وبعد ذلك نضعه في الفرن الذي يجب أن يكون ساخن على درجة حرارة عالية.

بعد ساعة يتم إخراج الكيك من الفرن و تركها لتبرد وتقدم. عمر شويل - جدة وداعاً لفشل الكيك.. مكون سري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك ابدا - ثقفني

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