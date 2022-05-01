نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الهنود.. رشيها على شعرك 5 أيام ولن تصدقي النتيجة تنبت الفراغات وتطول الشعر بجنون وتعالج التساقط نهائيا في المقال التالي
هناك العديد من المنتجات التي يتم استخدامها لتطويل الشعر والتي يستخدمها الكثير من السيدات الذين يرغبن في تطويل الشعر بشكل سريع ولكن هذه المنتجات عند التوقف عن استخدامها يعود الشعر للتساقط مرة أخري, بجانب أن تكلفتها تكون مرتفعة, ولذلك يفضل الكثير استخدام المنتجات الطبيعية حيث أنه تكون فعالة ومغذية للشعر ولا تسبب أي جفاف أو ضرر على الشعر ولا تحتاج الي تكلفة عالية وسنوضح خلال السطور التالية أفضل خلطة يمكن استخدامها للشعر لتطويله وزيادة كثافته.
خطوات عمل خليط حبة البركة والقرنفل لزيادة طول الشعر بشكل فوري
خلطة حبة البركة مع القرنفل من أفضل الخلطات الت يمكن استخدامها للشعر حيث أن نتائجها سريعة وذلك لأنها تحتوي على مواد تغذي الشعر بشكل جيد كما أن القرنفل يساعد في تنشيط تدفق الدم لبصيلة الشعر وبالتالي يصبح الشعر أقوي ولا يتعرض للتساقط بسهولة, كما أنه يساعد في نمو الشعر وبالتالي يصبح الشعر أكثر كثافة ويمكن تحضير هذه الخلطة السحرية كالتالي:-
- نضع معلقتين من فصوص القرنفل على نفس الكمية من حبة البركة في إناء عميق.
- نضيف معهم معلقتين من ورق الغار وكمية من إكليل الجبل ونضع عليهم مقدار كوبان من الماء.
بعد أن يغلي الخليط على النار حوالي ربع ساعة
- نرفعه ونصفيه وبعد أن يبرد نبدأ في رش الخليط على الشعر.
- بأطراف الأصابع يتم عمل مساج لفروة الرأس حتى تمتص الخليط ونتركه على الشعر وخلال أسبوع سيلاحظ زيادة طول وكثافه الشعر.
كيفية استخدام البصل لعمل وصفة لتطويل الشعر بشكل سريع
البصل من المكونات التي تدخل في تركيب العديد من أنواع الشامبو المخصص للتساقط ويمكن استخدامه في البيت بسهولة وذلك لأنه يساعد في تطويل الشعر ويعالج الشعر التالف الضعيف, كما أنه يقلل من تقصف الشعر ويمكن استخدام البصل بالطريقة التالية:-
- نبشر حبة من البصل ونصفي الماء الموجودة بها ونضيف عليها معلقتين من زيت الجوجوبا.
- نمزج الخليط ونستخدمه على الشعر من الجذور ونضع أيضًا على الأطراف ونترك هذا الخليط ساعتين ونشطف الشعر بماء فقط.
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