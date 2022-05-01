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اسرار الكوافيرات.. اصبغي شعرك باللون الأشقر الرمادي الساحرتعرفي على طريقة وكيفية صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في المنزل بمكونات طبيعية فقط وبدون أي مواد كيميائية قد تضر بصحة شعرك، فالشعر الرمادي هو أحد الألوان الجديدة التي تحاكي الموضة في الفترة الحالية، والمرأة بطبعها تحب التغيير ولا تحب أن تسير حياتها على وتيرة واحدة وتغيير لون الشعر كان نوع من أنواع تغيير المرأة لحياتها، وسنقدم لكم في سطور المقال التالية طريقة عمل الصبغة في المنزل بدلًا من استخدام الصبغات الجاهزة والضارة. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي مكونات عمل الصبغة:- علبتان من صبغة الشعر الأشقر وعلبة من الرمادي.

فرشاة لصبغ الشعر.

كريم الفازلين الطبي.

قطعة قماش نظيفة.

قفازات طبية.

مشط خشب رفيع.

شامبو خالي من الكبريت. طريقة التحضير:- قومي بوضع علب الصبغة باللونين في وعاء بلاستيكي مناسب وقلبيهم حتى يتجانسوا تمامًا.

مشطي شعرك جيدًا قبل وضع الوصفة حتى تخلصيه من أي تشابك ويسهل فردها عليه.

ارتدي قفازات طبية عند وضع الخليط على شعرك حتى لا يتأذى جلد يديك ثم قومي بإضافة باقي المكونات إلى الخليط وقلبي المكونات جيدًا.

بعد أن يتجانس الخليط قومي بتبليل شعرك قليلًا ثم قومي بفرد الخليط على شعرك من أول فروة رأسك حتى أطرافه وغطيها بشكل كبير حتى يكون مفعول الوصفة واضح.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة نصف ساعة أولًا ثم قومي بتركها لمدة نصف ساعة أخرى بعد أن تتفحصي اللون ومدى مفعول الوصفة على شعرك وملائمتها للفروة.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أثناء الانتظار حتى تظل وصفة الصبغة دافئة وتنفتح مسام الرأس لتتخللها الخلطة ثم قومي بإزالة القبعة من على رأسك ونظفي الرأس جيدًا.

اغسلي شعرك من الخليط بماء فاتر أو بارد ولا تقومي بغسل شعرك بعد الوصفة يومين كاملين للحفاظ على ثبات اللون على شعرك. كيفية الاهتمام بالشعر المصبوغ يجب ترطيب شعرك باستمرار.

احرصي على قص شعرك كل عدة أسابيع.

استخدمي المستحضرات الطبيعية التي تعمل على فك تشابك شعرك.

عند غسل شعرك يجب غسله بماء بارد لا دافئ أو ساخن. عمر شويل - جدة اسرار الكوافيرات.. اصبغي شعرك باللون الأشقر الرمادي الساحر في البيت بالخطوات بأقل تكلفه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الكوافيرات.. اصبغي شعرك باللون الأشقر الرمادي الساحر في البيت بالخطوات بأقل تكلفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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