طريقة عمل الكحك الناعم في البيت أحلي من المحلات “طريقة عمل الكحك بالنوتيلا”

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طريقة عمل الكحك مؤخرًا تتزايد عمليات البحث حول طريقة إعداد الكحك، خاصة مع الارتفاع الهائل في أسعار الكثير من السلع الغذائية مما دفع العديد من ربات المنزل إلى تحضير بعضها داخل المنزل، والاستعانة بمكونات رخيصة الشيء، وغير مكلفة إطلاقًا، ومع انتهاء شهر رمضان المبارك نجد أن البحث عن هذه الوصفات متزايد، والتي عادة ما تقدم خلال عيد الفطر المبارك ومن أبرزها كحك العيد، لمعرفة طريقة عمله في المنزل بالتفصيل، تابعونا. طريقة عمل الكحك للحصول على كحك العيد المميز يجب إحضار المكونات التالية: كيلو دقيق.

نصف كيلو سمن.

ملعقتين من السكر.

نصف كوب حليب.

ربع كوب سمسم.

ملعقة ريحة كحك.

ملعقة بيكنج بودر.

سكر ناعم للتزيين. طريقة تحضير الكحك يتم خلط جميع المكونات الجافة داخل وعاء مناسب، ثم يخلط الدقيق مع السكر، والسمسم، ثم يضاف اليه البيكنج بودر، وريحة الكحك.

ثم يتم تقليب جميع المكونات معًا حتى تمام التجانس بينهم، ومن ثم يضاف السمن مع التقليب الجيد حتى تمام التجانس.

يفضل القيام بعملية بث الخليط بواسطة اليدين، حيث يساعد ذلك في الحصول على كحك ناعم ونتائج مرضية.

ثم يضاف الحليب الى الدقيق مع استمرار العجن بحيث نحصل على عجينة لا تلتصق باليد.

ثم بعد ذلك يتم ترك العجينة لكى ترتاح حوالي نصف ساعة تقريبًا، ثم يتم تشكيلها على هيئة كرات صغيرة تشكل حسب الرغبة.

بعد ذلك ترص عجينة الكحك بعد التشكيل داخل صينية أو صاج مناسب، وتوضع داخل فرن على درجة حرارة هادئة حتى يصبح لونها ذهبي.

ثم يترك ليبرد قليلاً ثم يقدم، وبالهنا والشفا. الكحك بالنوتيلا مقادير الكحك بالنوتيلا كالتالي: كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمنة.

ثلث كوب من السكر البودر.

باكو بيكنج باودر.

ذرة ملح.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.

علبة من النوتيلا. تحضير الكحك بالنوتيلا تتبع نفس خطوات طريقة عمل الكحك العادي السابق ذكرها في الوصفة السابقة.

ثم بعد ذلك توضع داخل الدائرة الصغيرة ملعقة صغيرة من شوكولاتة النوتيلا، مع مراعاة الاغلاق بشكل مناسب.

ثم يرص الكعك داخل صينية، ويخبز داخل فرن إلى أن يصبح لونه ذهبي، ثم نخرجه من الفرن، وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكحك الناعم في البيت أحلي من المحلات "طريقة همل الكحك بالنوتيلا"

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