طريقة عمل تسالي ليلة العيد الترمس والحلبة الخضراء الشهية اللذيذة

تعد جميع ربات البيوت أنواع لذيذة من التسالي التي يتناولها عائلتها ليلة العيد مثل الترمس والحمص والفول والحبة الخضرا، وقام الفنان سمير غانم رحمه الله بإصدار أغنية تحمل بعض تسالي العيد وهي “ جوز ولوز ومبلس وحلبة خضرا على ترمس “ طرق تحضرهم سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت بالتحضير، يمكنكم تحضير الترمس قبل العيد بثلاثة أيام لإزالة المرارة من طعمه، والحلبة أيضاً يمكن تحضريها بنفس المدة أو قبل العيد بخمس أيام لكي تحصلون على نتيجة رائعة، والفول والترمس يحضر قبل العيد بليلة واحدة فقط.

طريقة عمل تسالي ليلة العيد الترمس وحلبة خضرا وحمص والفول

تتمتع جميع ما سبق بفوائد عديدة عند تناولها، نبدأ بالترمس يحتوي على مضاد أكسدة طبيعى، يحمي القلب من الجلطات، يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة، يساعد في خسارة الوزن بشكل ملحوظ ويمتليء المعدة ويشعر بالشبع لفترات طويلة، أما الحلبة تنظيم مستوى الكوليسترول والسكر بالدم، تعمل على تهدئة للألتهابات وحرقة المعدة، تعالج الإمساك، وعسر الهضم، والانتفاخ. تزيد من إدرار حليب الثدي للمرضعات، تساعد في محاربة سكر الحمل وتساعد في تسهيل عملية الولادة، فوائد الحمص مصدر غني للفيتامينات، مدر جداً للبول، ملين طبيعي للمعدة، يعالج فقر الدم، يحمي الكلي من تجمع الحصوات، يقوى العظام، يعمل على توحيد لون البشرة، أما الفول يحتوي على كمية كبيرة من المعادن التي يطلبها الجسم مثل الحديد، الفسفور، المنجنيز، والنحاس، المغنسيوم، يحتوي أيضا على كربوهيدرات، يحتوي على عدة فيتامينات مثل، فيتامينB وفيتامين K وفيتامين A، يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ينشط عضلات الجسم بأكمله.

طريقة عمل الترمس السريع

المقادير

كيلو ترمس مستورد.

ليمون.

ملح.

طريقة التحضير

قومي بتنقية الترمس وأزاله أى أتربة أو شوائب.

ثمه أغسليه جيداً وقومي بنقعه لمدة ثلاث أيام مع تغير الماء له بصفة يوميه.

صفي الماء وضعي ماء جديد نظيف، ثم ضعي القدر على النار، وقطعي الليمون إلى شرائح وضعيها بالماء.

أتركه على النار حتى ينضج ولا تضيفي الملح، أزيلي أي ريم بالملعقة.

أتركيه بالماء ليلة كاملة بالمادة المغلي، ثم غيري الماد لمدة ثلاث أيام أخرى لازاله المرارة ثم ضيفي الملح.

قدميه بجانب التسالي الأخري.

طريقة عمل الحلبة الخضراء

المقادير

ربع كيلو حلبة.

أكواب بلاستك.

ماء.

قطع قماش مطيخ نظيفة أو قطن.

طريقة التحضير