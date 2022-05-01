معجزة الملح لعلاج شيب الشعر نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى

وصفة الملح للقضاء على الشيب هو من أكثر النقاط البحثية التي اشتهرت كثيرا مؤخراً، حيث أن الشعر الأبيض أو الشيب هو أحد علامات التقدم في العمر، وهو من الأمور المزعجة التي تزعج النساء أكثر من الرجال، ولذلك يتم البحث عن أبسط الوسائل الآمنة لاستعادة لون الشعر الطبيعي بدلا من الشعر الأبيض، ويعتبر الملح الخيار الأمثل للحصول على شعر بلون داكن غامق بدون أي أضرار، فهو بسهولة يقوم بالقضاء على الشيب من خلال الاستمرار في استعماله.

طريقة استخدام الملح للقضاء على الشيب

يمكن القضاء على الشيب بالملح، حيث أن الملح مكون منزلي أساسي متواجد في أي مطبخ، وليس له أي آثار جانبية عند اضافته إلى فروة الرأس، ويمكن إخفاء علامات التقدم في السن من خلال تنفيذ الوصفة التالية:

مكونات عمل الوصفة

نصف كوب من مسحوق الحناء.

ملعقة كبيرة ملح أبيض.

ربع كوب من مغلي الشاي الأحمر.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير الوصفة

يتم عجن كافة المكونات السابقة باليد جيدا في وعاء متوسط.

نترك العجينة في مكان دافئ ونغطيها لتختمر لمدة نصف ساعة.

لابد من التأكد من نظافة الشعر من الزيوت والكريمات قبل وضع الخليط.

نقوم بتقسيم الشعر إلى 4 أجزاء.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

نلف الشعر بكيس نايلون.

نترك الخليط في الشعر لمدة 5 ساعات على الأقل.

نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

لترطيب الشعر نقوم بدهن الشعر بزيت الزيتون الخام.

وصفة الملح للقضاء على الشيب

يمكن القضاء على الشيب والشعر الأبيض بالملح من خلال تنفيذ الوصفة التالية:

مكونات عمل الوصفة

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقتين من الملح الأبيض.

ربع كوب من جلسرين الخام.

كوب زبادي.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة قهوة.

طريقة عمل الوصفة