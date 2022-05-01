نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ضبعات جاهزة .. طريقة رائعة تمكنك من صبغ الشعر بالحناء الطبيعية بدون أي كيماويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة رائعة تمنحك سيدتي صبغ الشعر بالحناء الطبيعية بالمنزل بدون إي كيماويات أو مواد ضارة، أوشك أول أيام العيد علي القدوم والبعض يرغب في التزين وصبغ الشعر بمواد طبيعية تمنح المظهر العام بعض الكماليات، حيث تعد الحناء من افضل المواد الخام الطبيعية التي لا تسبب ضرر للبشرة، عكس ما يحدث عند استخدام الصبغات الكيماوية الجاهزة.

لذلك سوف نتوجه عبر موقع ثقفني والسطور التالية لطريقة صبغ الشعر بالحناء الطبيعية بالمنزل وبعدة ألوان مختلفة. نتعرف علي طريقة متميزة تجعلك تنبهرين بالمظهر الأنيق والجذاب جراء استخدام الحناء الطبيعية.

صبغ الشعر بالحناء الطبيعية

تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام الحناء الطبيعية وذلك بهدف إضافة لون مختلف لشعرهن. ولكن من المعتاد أن البعض يعرف أن الحناء لها لون واحد ثابت. وهذا غير صحيح ولكن يمكن إضافة بعض المكونات الطبيعية إلي الحناء لجعلها تلون الشعر بأكثر من لون مختلف. ويجب الالتزام بهذه الوصفات إذا كنتي ترغبين في صبغ الشعر بطرق طبيعية.

صبغ الشعر باللون البني المائل للاحمرار

نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة للحصول علي ذلك اللون المتميز مثل:

4 ملا عق كبيرة من مسحوق الحناء الطبيعي الخام.

ربع كوب من زيت الزيتون الأصلي.

4 ملاعق من مسحوق الكركديه المطحون.

4 ملاعق من الشمندر المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة من خل التفاح.

طريقة الاستخدام :-

نقوم أولاً بغسل الشعر جيداً وتركه حتي يجف تمامًا، في وعاء عميق نخلط جميع المكونات السابقة ماعدا خل التفاح خلطًا جيداً، نترك الخليط جانباً لمدة نصف ساعة حتي تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض، نحضر مشط خشبي ونقوم بتقسيم الشعر إلي 4 أجزاء متساوية، نقوم بتوزيع الخليط علي الشعر بالتساوي، ثم قومي بتغطية الشعر بغطاء الرأس وتركه لمدة 3 ساعات حتي اربع ساعات. بعد انتهاء المدة قومي بغسل الشعر بالماء فقط وذلك للحفاظ علي اللون. الآن نقوم بتثبيت لون الحناء من خلال مزج ملعقة من البلسم مع ملعقة من خل التفاح ونقوم بتوزيعها علي الشعر لمدة 15 دقيقة ثم غسل الشعر بالماء فقط.

صبغ الشعر باللون الأشقر

نحتاج في هذه الوصفة إلي المكونات التالية:

عشر ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية الخام.

4 ملاعق كبيرة من الكركم الأصفر الأصلي.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة من الماء الدافئ.

عصير ليمونه واحدة.

طريقة الاستخدام :-

في وعاء عميق نقوم بخلط الحناء والكركم والماء وتقليبهم بفرشاة جيداً. نقوم بترك الخليط جانبًا لمدة ساعتين حتي يتم تداخل المكونات مع بعضه البعض. قومي بتقسيم الشعر إلي 4 أجزاء ثم نضع الخليط علي الشعر. وتركه لمدة ثلاث ساعات حتي يمتص الشعر اللون. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر فقط. الآن نعمل علي تثبيت اللون من خلال ملعقة من البلسم مع مزج ملعقة من خل التفاح وتوزيعهم علي الشعر وتركهم لمدة نصف ساعة . ثم غسل الشعر بالماء مرة اخري.