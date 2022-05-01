نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وشك هينور.. اقوي كريم كوري لتفتيح البشرة 5 درجات سريع المفعول بدون أي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأماكن الداكنة التى تتراكم على البشرة نتيجة عوامل مختلفة مثل استخدام الكريمات الصناعية أو التعرض لأشعة الشمس، تسبب إزعاج كبير للفتيات، حيث تفضل جميع السيدات الحصول على بشرة بيضاء ونقية خالية من أي بثور سوداء أو أماكن داكنة، وتتمتع الفتيات الكوريات بجمال بشرتهن ونقائها، لذلك تتسائل الفتيات عن طريقة تبييض البشرة مثل الوصفات الكورية التى تجعل البشرة ناصعة البياض، لذا سوف نلقي الضوء على أهم الوصفات الكورية السريعة التى تساعد على نقاء وبياض البشرة.

اقوي كريم كوري لتفتيح البشرة

تفضل الفتيات والسيدات دائما الظهور بإطلالات رائعة ومميزة في جميع المناسبات، ويستخدمن مختلف الكريمات لتفتيح البشرة، ولكن لا تساعد على نقائها وجمالها مثل الفتيات الكوريات، لذلك بدأت جميع الفتيات البحث عن سر نقاء و توحيد لون بشره الفتاة الكورية، ولتحضير الوصفات الكورية لتبييض البشرة لابد من توافر المكونات التالية.

مكونات عمل الكريم

ملعقتين من طحين الأرز الأبيض كبيرتين.

ماء ورد ملعقتين كبيرتين.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة تحضير الكريم

الوصفات الكورية من أكثر الوصفات الفعالة لتبييض البشرة ونقائها، حيث تجعل البشرة موحدة اللون و تقضى على خلايا الجلد الميت، وتجعل البشرة ناصعة البياض، وإليكم تفاصيل طريقة التحضير والاستخدام.

أولاً نضع طحين الأرز وماء الورد والنشا في وعاء وتقلب حتى الامتزاج.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه.

نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.

نفرك الخليط من على الوجه ونقوم بغسله وتشطيفه.

وصفة الأرز وعصير الليمون لتبييض البشرة

الأرز من النشويات المفيدة للجسم، كما أن ماء الأرز مفيد للبشرة ويغذيها حيث يساعد على نقائها، لذا تستخدمه الفتيات الكوريات دائما في تحضير وصفات تبييض البشرة، لذلك نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير الوصفة.

مكونات عمل الوصفة

ملعقتين كبيرتين من طحين الأرز.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل الوصفة