نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الشعر في المنزل بالخطوات وأشياء يجب أن تقومي بها أولاً قبل الصباغة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشهر في المنزل لا يحتاج إلى العديد من الخطوات، لكن قبل أن تقومي باستخدام أي صبغة يجب عليك أولاً البدء في التعرف على المعلومات الهامة التي يجب أن تقومي بها قبل أن تبدا عملية الصباغ، وهذا لأنها تساعد على جعلك شعرك مميز بالإضافة إلى أنه لن يجعلك تشعري أنك لم تخسري شعرك عبر فقده أو تقطعه بسبب الصبغة الغير جيدة، لذلك تابعي الآن المقال الحالي.

بما أن العيد بات وشيكًا فبعد قيام أغلب دول العالم بالإعلان أن يوم غد هو اليوم المتمم لشهر رمضان، فبالتأكيد هناك العديد من النساء يريدون التغيير من لون شعرهم من أجل التجديد والشعور بالفرح، لكن قبل أن تقومي بأي شيء يجب عليك أن تتعرفي على بعض النقاط حتى لا يحدث أي ضرر في شعرك، لذلك تعرفي عليها الآن.

معلومات حول صبغ الشعر

يجب أن تقومي بالتعرف على المعلومات التي سنحرص خلال الفقرات التالية على جعلك تتعرفي عليها، وهذا لأنها مهمة للغاية لا تجعل شعرك يتعرض للتقصف أو أي شيء آخر يجعله يتساقط لقدر الله، وإليك الآن هذه المعلومات.

اختيار لون مناسب للشعر

يجب أن تقوم المرأة باختيار لون مناسب للون بشرتها أو لون مقارب بشكل كبير للون شعرها الحالي، وهذا لأن هناك أضرار قد تصيب الشعر إذا قمت باستخدام نوع أكسجين أو سحب لون غير جيد فتقومي بجعل بصيلة الشهر تتعرض للضرر، لذلك اختاري اللون المشابه ولا يجعلك تقومين بتفتيح شعرك.

اختيار الصبغة المؤقتة

يجب أن تعرفي أن اختيار الصبغة المؤقتة هي من أهم الأشياء التي يجب أن تقومي بها باختيارها، وهذا لأنه يمكنك وضعها بسهوله بواسطة مسحوق رش، ويمكنك إزالتها بسهولة بمجرد غسل شعرك بواسطة مياه الصنبور، وقمنا باختيار هذه الصبغة، وهذا لأن الصبغة التي تدوم وقت كبير تجعل شعرك معرض للإصابة بأضرار لا حصر لها إذا لم تقومي باستخدامها بطريقة صحيحة، أو استخدام نوع صبغة جيد.

الصالون أفضل أم البيت

بالتأكيد الصالون إذا كنتي مبتدئة ولم يسبق لكي الفرصة في صبغ شعرك، وهذا لأن الصالون التجميل لديه العديد من المعدات والأدوات التي تؤهله لإخراج عمل احترافي جيد، لكن إذا كنت تريد التوفير فيجب الاستعانة بصديق حتى تتمكن من صبغ الشعر بشكل جيد دون تفويت أي خصلات.

طريقة صبغ الشعر في المنزل

يمكنك اتباع الخطوات التالية حتى تصبغي شعرك بشكل مثالي: