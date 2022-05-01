وصفة الخل المعجزة لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الغامقة

إزالة الشعر الزائد بالخل، هناك بعض الفتيات التى تعانى من شعر الجسم الزائد، وكذلك شعر الوجه نتيجة الإصابة بعدم انتظام نسبة الهرمونات في الجسم، أو نتيجة عوامل وراثية، وتبحث الفتيات دائما عن طريقة للتخلص من هذا الشعر، الذى يسبب لها آلام شديدة عند استخدام المزيلات العادية مثل الشفرات التى تسبب التهابات البشرة ونمو الشعر بسرعة، كما أن الكريمات التي تستخدمها بعض السيدات في إزالة شعر الجسم تسبب غمقان البشرة وعدم توحيد لونها، لذا تحاول الفتيات استخدام الخل كمزيل طبيعي لا يسبب أي أضرار على البشرة ويحافظ على لونها ونعومتها.

إزالة الشعر الزائد بالخل

الخل من المكونات التي لا تستغني عنها الامهات في المطبخ، فهو يستخدم في وصفات البشرة والشعر لأنه يساعد على تنقية البشرة من أي طبقات داكنة، كما يستخدم كمكون سحري في تخفيف شعر الجسم الزائد، ونحتاج إلى المواد التالية لإزالة الشعر الزائد من الجسم.

مكونات عمل الوصفة:

خل أبيض.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

شفرة مخصصة للحلاقة.

طريقة تحضير الوصفة

تندهش الفتيات عند سماع أن الخل يساعد على إزالة الشعر الزائد من الجسم، ولكن هذه النتيجة مضمونة وسريعة، وتساعد على تخلص الجسم من هذه المشكلة، كما أنها سهلة الاستخدام، وإليكم طريقة الاستخدام خلال السطور القادمة.

عند القيام للاستحمام لابد من ترطيب الجسم بالماء.

بعدها نضع شفرة الحلاقة في الخل ونبدأ في إزالة الشعر من الجسم.

الخل يساعد على حرق بصيلة الشعر والتقليل من نموه.

بعد الإنتهاء من إزالة الشعر نقوم بدهن البشرة بزيت الزيتون.

تليها خطوة تنظيف الجسم بالماء.

وصفة الليمون والعسل الأبيض لإزالة الشعر

مكونات عمل الوصفة

نحتاج نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

قطن أبيض.

طريقة عمل الوصفة