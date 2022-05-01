نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سايح وحرير.. فرد الشعر المجعد بدون بروتين او مواد خطيرة هيبقى ناعم ومفرود من اول استعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من النساء بعمل تغيير في شكل وملمس شعرهم وفرد الشعر المجعد بدون بروتين، وذلك لما يسببه الشعر الناعم المفرود من مظهر جذاب ومميز، ومن خلال سطور مقالنا سوف نعرض لكي أكثر من وصفة لفرد شعرك بعيدة كل البعد عن البروتين وأي منتج من المنتجات الكيميائية التي قد تتلف شعرك.

فرد الشعر المجعد بدون بروتين

إذا كنتي من ضمن النساء الذين يرغبون بالحصول على شعر مفرود بطريقة أمنة دون استخدام بروتين للشعر في فرده، وتغير المظهر الخارجي بطلة مميزة وعلاج الشكل المجعد الشعر فعليك بمتابعة ما يذكر.

فرد الشعر باستخدام الموز

يمكنك الاستفادة من الموز واستخدامه لفرد تجاعيد الشعر، والقضاء على مشكلة الهيشان المزعجة ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

عدد 2 ثمرة من الموز.

وعدد 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

أحضري وعاء وضعي بداخله ثمرات الموز وقومي بهرس الموز جيدًا حتى ينعم. بعد ذلك ضيفي معالق زيت الزيتون وزيت جوز الهند إلى مهروس الموز، واخلطي المكونات ببعض جيدًا. ثم ضعي الخليط على شعر نظيف تمامًا، وزعي الخليط على الشعر بأكمله من الجذور للأطراف. بعد ذلك قومي بتغطية شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة. ثم أغسل شعرك بالماء ونظفيه من تراكم الخليط بداخله جيدًا. بعد ذلك كرري استخدام هذه الوصفة مرة كل اسبوع لنتيجة مثالية.

فرد الشعر باستخدام المايونيز

يحتوي المايونيز على بياض البيض الذي يساعد وبشكل ملحوظ في فرد الشعر ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

مقدار 3 معالق كبار من المايونيز.

عدد 1 بيضة.

مقدار 4 معالق كبار من زيت اللوز.

طريقة التحضير:

في طبق نقوم بوضع البيضة، مع إضافة كمية المايونيز، وإيضًا زيت اللوز.

بعد ذلك يقلب المكونات حتى تمام تجانسها.

ثم افردي الخليط على شعرك.

بعد ذلك اتركيه لمدة نصف ساعة على شعرك.

ثم بعد ذلك اغسليه بالماء والشامبو.

في ختام مقال فرد الشعر المجعد بدون بروتين قمنا بكتابة وصفتان تساعدك في التخلص من خصلات الشعر المجعد، للحصول على شعر مفرود وناعم بطريقة طبيعية دون اللجوء لحلول البروتين المكلفة والتي تؤدي لهلاك الشعر وأضرار بصيلاته تمامًا.