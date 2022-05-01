نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزعج الفتيات من تشقق الشفاه وبهتان لونها، لذلك تستخدم معظم الفتيات دائما روج الشفايف للحصول على لون شفاه وردى ومميز، حيث تتعرض الشفايف للتشققات وتراكم قطع جلدية نتيجة عوامل نفسية أو مرضية مثل نقص بعض الفيتامينات أو نتيجة التعرض للهواء البارد، لذلك تحرص الفتيات على إستخدام مرطب الشفاه الوردى، ولكن الروجات الصناعية غير مضمونة وتضر البشرة، كما إنها باهظة الثمن، لذلك تفضل الفتيات استخدام روج الشفايف الطبيعي، الذي يمكن تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية وبسيطة الثمن، وإليكم التفاصيل الكاملة عن طريقة عمل روج الشفايف في المنزل بمكونات طبيعية.

بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي

مكونات عمل الوصفة

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من فازلين.

نصف ملعقة من الكحول.

لون طعام حسب الرغبة في اللون المناسب.

طريقة تحضير الوصفة

خلال دقائق معدودة وبمجرد خلط المكونات السابقة يمكن تحضير أفضل روج طبيعي للشفايف، يساعد على ترطيب ولمعان الشفايف وجعل لونها وردي ومميز، حيث يتم تحضير الوصفة من خلال إتباع ما يلى.

نحضر وعاء مناسب أو زجاجة.

نضع في الزجاجة الكحول ولون الطعام ونقلب بمعلقة خشبية.

نضيف الجلسرين إلى المكونات السابقة ونستمر في التقليب.

وأخيراً نضيف ماء الورد إلى المكونات ونستمر في التقليب لمدة دقيقتين.

أصبح الروج الطبيعي جاهز للاستخدام.

طريقة عمل روج طبيعي ثابت

تتعدد طرق تحضير روج الشفايف الطبيعي، وكلها نتائج مضمونة و مذهلة، وسوف تساعدك على جعل الشفايف حمراء اللون ومناسبة، حيث نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير الروج.

مكونات عمل الوصفة

زبدة الشيا ملعقة كبيرة.

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة من بودرة الشمندر كبيرة.

طريقة عمل الوصفة

الروج الطبيعي من المكونات البسيطة التى يمكن تحضيرها بكل سهولة وبدون مجهود وتكلفة، وما عليكِ سوى إتباع الخطوات التالية لتحضير روج الشفايف.