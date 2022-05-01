سناكس اقتصادي.. شيبسي المكرونة الرائع الصحي بديل الكاراتيه وفرحي أطفالك سيعشقوها واضمني النظافة

دائمًا ما يعشق الناس تناول سناكس شيبسي المكرونة، لكن دائمًا ما يفشلون في عمله داخل المنزل بالشكل الصحيح، لكننا داخل هذا المقال سنقوم بتحويل ذلك الفشل إلى نجاح بعد عرضنا للطريقة الصحيحة في عمل هذا النوع من السناكس اللذيذ المقرمش، وذلك عن طريق الالتزام بكافة المكونات وخطوات التحضير الآتي ذكرها.

شيبسي المكرونة

إليكم أسهل طريقة تحضير لأشهر نوع من المقرمشات بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

كيس مكرونة.

لتر ونصف من الماء.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ملح.

زيت.

طريقة عمل المكرونة شيبسي

في البداية نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف به لتر ونصف من الماء.

ويتم وضع ملعقة كبيرة من الزيت مع نصف ملعقة من الملح داخل الماء.

ويتم رفع الوعاء على النار على درجة حرارة متوسطة، ويتم وضع كيس المكرونة داخل الوعاء.

ويترك الوعاء على النار لمدة تصل إلى حوالي 10 دقائق، ويجب أن يتم تسوية المكرونة نصف تسوية، ويجب أن يتم تقليبها باستمرار، حتى لا يتم التصاقها بالوعاء.

وبعد ذلك نقوم بتصفية المكرونة من الماء، ويتم غسلها جيدًا بالماء البارد.

ويتم إحضار كوب من الدقيق مضاف إليه ملعقة صغيرة من البيكينج باودر والملح والفلفل الأسود، ويتم تقليب المكونات معًا حتى تمام تجانسهم.

ثم نقوم بوضع المكرونة داخل خليط الدقيق، ويتم تقليبها جيدًا بالتتبيلة.

وبعدها نقوم بإحضار مقلاة متوسطة بها كمية من الزيت، ويتم رفعها على النار.

ثم نقوم بوضع المكرونة داخل الزيت الساخن، فيجب أن يتم تقليب المكرونة بالزيت، حتى أن يتم نضجها بالشكل المطلوب.

وبعد أن يتحول لون المكرونة إلى اللون الذهبي، فهذا يعني أنها قد تم نضجها بالشكل المطلوب.

ثم نقوم برفع المكرونة من المقلاة، وتجفيفها من الزيت، وبعد ذلك نضع عليها التوابل على حسب الرغبة، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تخص طريقة إعداد شيبسي المكرونة بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة، فسوف يكون لدينا نوع من السناكس اللذيذ، والذي يعشقه الكثير من الناس، لكن يجب علينا أن نقوم بسلق المكرونة نصف سلقة، حتى نتحصل على القوام المقرمش الشهي.