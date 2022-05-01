أقوي صبغ الحواجب الطبيعية بكذا طريقة وحواجب جذابة ومرسومة وأفضل من مراكز التجميل

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يعتبر صبغ الحواجب هو عنوان جمال الوجه والعينين لدي جميع السيدات والفتيات بشكل كبير، والذي يعمل على إظهار جمال العينين بصورة خاصة، والذي يعطيك سيدتي أفضل وأجمل إطلالة لك بصورة جميلة وبحواجب جذابة ومرسومة، وهناك العديد من السيدات اللاتي يعانين من عدم معرفة الطريقة الأمثل والسليمة والطبيعية لعمل صبغة الحواجب، لذلك يلجأن إلي الذهاب الى مراكز التجميل والعناية بالشعر والتي تساعد على صبغ الحواجب، ولكن عن طريق استخدام المواد الكيميائية الضارة والتي تعتبر من أخطر المركبات علي صحة وسلامة السيدات والفتيات بشكل كبير، كما أن هناك العديد من تلك المراكز التي تقوم بعمل التاتو والذي يعطينا شكلا غير لائق وجذاب على الإطلاق، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أقوي وأفضل طرق طبيعية وهي صبغة الحواجب الطبيعية. طريقة صبغ الحواجب الطبيعية ومكوناتها طريقة صبغ الحواجب بالحناء المكونات ملعقة صغيرة من الحناء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الشاي المغلي.

رشه من ألكركم. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة صغيرة من الحناء ونضيف إليها ملعقة من الشاي المغلي ثم نضيف إليها رشه من ألكركم مع التقليب وذلك لكي نتمكن من الحصول علي اللون البني الفاتح.

ثم نقوم بوضع الصبغة الطبيعية علي شعر الحواجب لمدة عشرون دقيقة وذلك للحصول علي شعر حاجب بني فاتح.

أما أذا أردنا الحصول علي لون بني محمر فعلينا أن نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الحناء علي ملعقة صغيرة من الليمون وإضافة رشه من الكركم ونتركها لمدة عشرون دقيقة. طريقة صبغ الحواجب بالقهوة المكونات ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نقوم بإحضار أناء ونضع فيه ملعقتان من القهوة ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من الكاكاو ونضع عليهم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلب الخليط جيدا.

ثم نضيف إلي الخليط ملعقة كبيرة من العسل ونقوم بالتقليب جيدا مرة أخري حتي تصبح المكونات متجانسة.

ثم نقوم بوضع الخليط علي الحواجب لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة ثم نشطفها جيدا بالماء الفاتر وبذلك تكوني قد حصلتي علي اللون البني الداكن من خلال صبغ الحواجب. عمر شويل - جدة أقوي صبغ الحواجب الطبيعية بكذا طريقة وحواجب جذابة ومرسومة وأفضل من مراكز التجميل - ثقفني

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