لو عمرك أكثر من 30.. كريم النشا والخميرة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد سيغنيكِ عن البوتوكس والفيلر

أثبتت الدراسات الطبية بأن استخدام المكونات الطبيعية على البشرة يساهم بصورة أكبر في تقديم فوائد صحية للبشرة أكثر من استخدام أي مكون كيميائي، وبناء على ذلك يتم البحث عن طريقة تحضير كريم النشا والخميرة داخل محركات البحث، والذي يقدم فوائد لا حصر لها للبشرة، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

كريم النشا والخميرة

إليكم الطريقة المثلى في إعداد هذا الكريم الطبيعي بالمنزل بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من ماء الورد.

نصف ليمونة معصورة.

نصف ملعقة من زيت الورد.

كريم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

أولًا نقوم بوضع النشا مع الخميرة داخل وعاء عميق، وذلك مع تقليبهما بشكل جيد.

وبعدها نقوم بإضافة ماء الورد والزبادي وزيت الورد إلى خليط النشا والخميرة، وذلك مع الخلط المستمر، حتى نتحصل على قوام كريمي متجانس.

ومن بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون إلى خليط النشا والخميرة، وذلك مع المزج باستمرار.

ثم نقوم بغسل البشرة جيدًا بالماء الفاتر، وذلك بهدف إزالة أي أتربة أو زيوت عالقة بالبشرة.

وهنا تأتي خطوة وضع الخليط على البشرة، فيجب أن يتم تدليك كل منطقة بالبشرة بهذا الخليط.

ويتم ترك الخليط على البشرة لفترة تقدر بحوالي ثلث ساعة، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد.

وبعد المواظبة على تكرار تلك الوصفة بشكل يومي على مدار الأسبوع، فسوف نتحصل على نتائج مذهلة.

فيعتبر هذا الكريم من أكثر الكريمات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة وتوريد الخدود بصورة سريعة.

كما يعمل هذا الكريم أيضًا على معالجة أي التهابات بالبشرة، حيث يقوم هذا الكريم على إعطاء البشرة درجة الترطيب واللمعان المطلوبة، وذلك يرجع إلى المكونات الطبيعية المتواجدة بهذا الكريم.

وبالتالي نكون قد ساهمنا بعرض قدر كافي من المعلومات التي تخص كريم النشا والخميرة والذي يقوم بتفتيح البشرة بصورة كبيرة، فهذا الكريم يعمل على التخلص من التجاعيد التي تظهر بسبب قلة الكولاجين بالبشرة، حيث يقوم بزيادة نسبته بصورة طبيعية، وهذا ما أوضحته لنا الكثير من الأبحاث الطبية.