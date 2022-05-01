زي المانيكير.. حناء للأظافر ثابتة وسر خلطة الهنديات بلون رائع سيسألكِ الجميع عنه ويعتقدون أنه طلاء

دائمًا ما يتم البحث بصورة كبيرة عن طريقة لعمل حناء للأظافر للوصول إلى درجة اللون الأسود الداكن المميزة على الأظافر دون استعمال أي منتجات كيميائية أو الذهاب إلى مكان للتجميل، وهذا ما يريده الكثير من السيدات، وذلك بعد انتشار موضة حناء الأظافر فيما بينهن، وهذا ما سنتطرق إليه بصورة واضحة داخل هذا المقال.

حناء للأظافر

إليكم الطريقة المثلى والشائعة لعمل حناء الأظافر بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الحنة السوداء.

فازلين طبي.

2 ملعقة صغيرة من كريم الأكسجين المخفف.

ملعقة صغيرة من الحجر الأسود المطحون.

خلة أسنان.

وعاء صغير زجاجي.

5 قطرات من عصير الليمون.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء زجاجي عميق، ونضع به الحنة مع الحجر الأسود، ويتم خلطهما جيدًا.

ومن بعدها يتم إضافة كريم الأكسجين المخفف، حتى نتحصل على قوام متماسك بعض الشيء.

ويتم ترك الخليط جانبًا، حتى يتم تخميره، فتقدر فترة تخميره بحوالي ساعة على أقل تقدير.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية من الفازلين حول منطقة الأظافر، وذلك ليتم منع تواجد أي لون بالجلد بعد استخدام تلك الطريقة.

ثم تأتي خطوة استخدام خلة الأسنان ليتم توزيع خليط الحناء على الأظافر بالشكل الصحيح، فاختيار النقوش أو الرسومات على الأظافر يكمن على حسب ذوق كل شخص.

ويتم ترك خليط الحناء على الأظافر لفترة زمنية تصل إلى حوالي ساعة على أقل تقدير.

ويتم التخلص من الحناء من خلال استخدام الصابون والماء الفاتر، وبعدها نقوم بتجفيف اليدين بصورة جيدة.

وبعد تلك الخطوة يتم وضع كمية من عصير الليمون على الأظافر، وذلك بهدف تثبيت لون الحناء الأسود على الأظافر لمدة أطول، وهذا هو المطلوب.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لشكل الأظافر الغير جذاب، وذلك بعد عرضنا لطريقة بسيطة وسريعة لعمل حناء للأظافر بالمنزل دون التوجه إلى مكان مختص لتجميل الأظافر، لكن هذا يتطلب الالتزام الحرفي بكافة المكونات وخطوات التحضير التي قمنا بذكرها داخل هذا المقال، فالحنة بشكل عام ليس لديها أي ضرر جانبي على الجلد مقارنة بالمنتجات الكيميائية التي كان يتم استعمالها من قبل.