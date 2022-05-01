نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة صافية.. ماسك الرؤوس السوداء على طريقة الكوريات من أول استعمال ستبهرك النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت مشكلات البشرة متعددة منها ظهور الرؤوس السوداء وهي من أكثر المشكلات إنتشاراً بين الفتيات والتي تعمل جعل البشرة أكثر غمقان، لذلك نقدم لك أفضل ماسك الرؤوس السوداء والذي يعتبر من الماسكات التي تتكون من أفضل المواد الطبيعية، فعليك أن تتابعينا لتتعرفي على طريقة عمل هذا الماسك بكل سهولة.

ماسك الرؤوس السوداء

نقدم لك عزيزتي ماسك طبيعي يجعلك تتخلصين من مشكلة الرؤوس السوداء بكل سهولة، وذلك من خلال عدة طرق والتي سوف نقوم بعرض بعض منها.

ماسك الجيلاتين للرؤوس السوداء

يساعد الجيلاتين على التخلص من مشكلة الرؤوس السوداء وذلك من خلال التصاق الأوساخ الموجودة بالبشرة به، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الجيلاتين البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن الحليب الدافئ.

طريقة التحضير

قومي بوضع الجيلاتين البودر في طبق عميق، ثم ضعي عليه اللبن الحليب الدافئ لتقومي بتذويب الجيلاتين به.

اغسلي وجهك بماء دافئ، ثم قومي بتجفيفه بفوطة من القطن.

افردي ماسك الجيلاتين على وجهك، واتركيه حتى يجف لمدة نصف ساعة تقريباً.

قومي بنزع الماسك من على وجهك بقوة.

اغسلي وجهك بماء فاتر.

كرري الماسك مرتين كل أسبوع للحصول على بشرة نظيفة.

ماسك بياض البيض للرؤوس السوداء

يساعد بياض البيض على تخلص البشرة من الأتربة، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

بياض حبة واحدة من البيض.

عدد ١ مناديل جيب.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بوضع بياض البيض في بولة عميقة، وقومي بخفقه جيداً.

بللي وجهك ببياض البيض بعد أن تقومي بغسل وجهك جيداً وجففيه.

ضعي منديل على وجهك، واتركيه حتى يجف.

قومي بنزع المنديل من على وجهك، ثم قومي بغسل وجهك بالغسول المناسب له.

اشطفي وجهك جيداً بالماء.

كرري استخدام هذا الماسك مرة كل ثلاثة أيام حتى تحصلي على بشرة خالية من البثور السوداء.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض ماسك الرؤوس السوداء فقمنا بعرض ماسك بياض البيض، ماسك الجيلاتين والذي يساعدك على التخلص من الأوساخ التي تؤدي إلى تكون هذه الرؤوس، لذلك عليك أن تستمري على استخدام الماسك المناسب لك والذي يناسب إمكانياتك.