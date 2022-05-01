نوري في العيد.. طريقة عمل كريم أساس طبيعي مبيض ومعالج بمكونات اقتصادية ونافسي أشهر البراندات

بالطبع أغلب الفتيات عند وضعهم للمكياج فهم لا يستغنون أبداً عن استخدام كريم الأساس فهو شيء أساسي للمكياج، فإذا كنت تحتاجين إلى عمله في المنزل لأنه مكلف عند شرائه، فإليك عزيزتي طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل دون أي مواد كيماوية تضر ببشرتك، لذلك عليك أن تتابعينا وتجهزي المكونات المطلوبة.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

يمكنك الاعتناء ببشرتك واستخدام مواد طبيعية لعمل كريم أساس بسيط غير مكلف وغير ضار، وذلك من خلال متابعتك للطريقة التالية:

المكونات

نصف كوب من نشا الذرة.

عدد ١ ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون.

القليل من الكاكاو الخام.

خمسة نقاط من زيت بذر العنب.

علبة كريم أساس قديمة نظيفة ومعقمة.

صنع كريم أساس مبيض

أولاً، عليك أن تتأكدي من نظافة الأدوات التي تستخدميها.

ثانياً، قومي بوضع نشا الذرة في العلبة، وأضيفي إليها دقيق الشوفان المطحون وقلبيهم جيداً باستخدام خافض لسان.

قومي بوضع الكاكاو الخام وقلبي مرة أخرى.

الآن اسكبي نقاط زيت بذور العنب وقلبي جيداً.

يمكنك وضع القليل من كريم نيفيا على المكونات مع التقليب ليصبح لديك كريم أساس طبيعي.

اغسلي وجهك جيداً بالماء والغسول المخصص لبشرتك.

قومي بتجفيف وجهك برفق باستخدام الفوطة القطنية المخصصة لوجهك.

ضعي القليل من كريم الأساس الذي قمتي بتجهيزه.

افرديه باستخدام إسفنجة المكياج الخاصة بك.

بعد ذلك يمكنك وضع المكياج.

استخدامات كريم الأساس

تستخدم الفتيات كريم الأساس دون معرفة فوائده، لذلك نقدم لك بعض منها فيما يلي:

يساعدك على جعل بشرتك ذات لون موحد.

إذا كانت بشرتك مرهقة يمكنك وضعه لإخفاء هذا الإرهاق.

يعمل على التخلص من البثور الموجودة في بشرتك.

يساعدك في إخفاء أي تجاعيد ببشرتك.

يساعد في التخلص من شكل البقع السوداء الموجودة في البشرة.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل كريم أساس طبيعي، وذلك باستخدام مواد طبيعية بسيطة ليغنيك عن شراء كريم الأساس الذي يحتوي على مواد تضر ببشرتك على المدى البعيد، كما أنه غير مكلف، فعليك بتحضير المكونات التي وضحتها لك وأن تحضريه وتستخدميه.