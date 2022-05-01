للون بني ساحر.. صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم لصاحبات البشرة الخمرية بأسرار أشهر البيوتي سنتر

مع دخول فصل الصيف وأيضًا إقتراب الأعياد تقوم السيدات بالتوجه إلى صالات التجميل حتى يقومون بصبغ شعرهم، ولكن هذا الأمر مرهق للشعر لأنهم يستخدمون الصبغات الكيميائية التي تتلف الشعر وتؤدي إلى تساقطه لذلك نقدم لك طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم في المنزل بكل سهولة دون أي ضرر لشعرك، واحصلي على لون مميز.

صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم

نقدم لك سيدتي طريقة صبغ الشعر في المنزل بسهولة ومكونات متوفرة في مطبخك وفي أقل وقت وبأقل الإمكانيات، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

عدد ٢ حبة من بياض البيض.

عدد ٤ ملاعق كبيرة من النسكافيه سريع الذوبان.

وعدد ٦ ملاعق كبيرة من الكركم.

عدد ٧ ملاعق من زيت الزيتون.

أنبوبة أكسجين تركيز ٩٪.

تلوين الشعر بالنسكافيه

أولاً، عليك ارتداء جوانتي طبي حتى لا تلتصق المكونات بيديك.

الآن اخفقي بياض البيض حتى يصبح مثل الفوم له رغوة.

أضيفي إليه النسكافيه واخفقي مرة أخرى.

ضعي الكركم عليه، ثم أكملي خفق.

الآن قومي بوضع زيت الزيتون وقلبي، ثم بعد ذلك اسكبي الأكسجين وقلبي جيداً.

استخدمي نوع شامبو مناسب لتتخلصي من أي زيوت عالقة بشعرك واغسليه جيداً.

قومي بتجفيف شعرك جيداً.

عليك الآن أن تقسمي شعرك إلى خصل صغيرة.

استخدمي ورق الألمنيوم وضعيه تحت كل خصلة، ثم استخدمي فرشاة الصبغة فاغمسيها في الخليط وضعيه على شعرك.

قومي بتطبيق الورق الألمنيوم على الخصلة واتركيها، ثم أكملي باقي شعرك.

بعد أن انتهيت يمكنك أن تتركي شعرك مغطا لمدة ساعتين.

أزيلي الورق الألمونيوم، ثم قومي بغسل شعرك بالماء لتتخلصي من الخليط الموجود عليه.

استخدمي نوع شامبو مناسب لشعرك واغسليه مرة واحدة، ثم قومي بشطفه جيداً.

استخدمي نوع زيت مناسب لترطيب شعرك من الممكن أن تستخدمي زيت الزيتون أو جوز الهند.

يمكنك أن تكرر هذه الخلطة مرة كل شهر واحصلي على لون مميز وشعر أكثر لمعان.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم، وذلك بطريقة مبسطة ومكونات متوفرة لدينا وأيضًا مفيدة للشعر، فبدلاً من أن تصبغي شعرك بالصبغات الضارة للشعر والتي تعمل على تساقطه وتلفه أيضاً.