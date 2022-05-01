أقوى كريم تبيض من النشا وبانثينول للتفتيح والتخلص من الاسمرار نهائياً

كريم بانثينول والنشا لتبييض الوجه والجسم والأماكن الداكنة بياض فوري من أول استخدام له، حيث يمكن لكريم بانثينول أن تشتريه من الصيدلية، حيث تعمل النشا علي تبييض الوجه والجسم والأماكن الداكنة بياض فوري، حيث نقوم بالتحضير السريع لها في المنزل من خلال مجموعة بسيطة من المقادير المنزلية المتاحة، حيث تصلح لمختلف أنواع البشرة، وتقي البشرة من أن تتقدم مبكراً في العمر وتقي الظهور المبكر لعلامات شيخوخة البشرة، حيث تساعد في التحسين من درجة لون البشرة، ووقايتها من التصبغ والتخلص من الألوان الداكنة على البشرة، وحمايتها من أي اسمرار تابعونا من خلال المقال.

كريم بانثينول والنشا للتبيض

من الممكن أن يتم التفتيح للبشرة من خلال المزج ما بين المكونات الآتية:

ملعقتان من البانثينول.

ملعقة من النشا

ملعقة من الفازلين.

قطرات من زيت اللوز

القليل من زيت الزيتون.

طريقة التحضير للخليط:

نقوم بالخلط السريع لها لعمل أفضل خليط من الكريمات الممتازة.

يتم تطبيقه على البشرة وتركه نصف ساعة للحصول على أفضل النتائج، كما أن الكريم من بين أهم المكونات الطبيعية الممتازة والتي تقي البشرة من الجفاف وتحقق له الحماية من التشققات والقشور والتي يكثر التعرض لها بالأخص في فصل الشتاء.

يتم الخلط ما بيتن مختلف المقادير والتي قد سبق التعرف عليها من خلال الفقرة السابقة، ولا بد من التأكد من عدم تواجد أي تكتلات بالخليط حيث تعتبر الخلطة من بين أهم التركيبات الغنية الناعمة.

إذا تم تطبيقها بشكل يومي أو بحد أدنى ثلاث مرات بالأسبوع سيحقق هذا النضارة الكاملة للبشرة.

كريم البانثينول والنشا للتبيض من بين أهم المستحضرات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم تطبيقها وبشكل يومي على الجلد تلك التركيبة الكريمية الفعالة، والتي تعتبر أهم تركيبة تحقق الكثير من المزايا على البشرة، كما أن تحضيره بسيط جداً كما سبق الذكر بواسطة مكونات بسيطة أهمها بانثينول مزيل الجفاف، والنشا والذي يعمل على تغذية البشرة كما أن له القدرة على إزالة أي تجاعيد قد تكون متواجدة على الجلد وتعتبر تلك الخلطة الطبيعية هي الأفضل.