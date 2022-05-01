أفضل كريم طبيعي من القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشد الوجه والتخلص من التصبغات

كريم القهوة والنشا للتبيض، تواجه الفتيات الكثير من المشاكل التي تهدد بشرتها وجمالها بالبهتان والاسمرار وتصبغ لون الجلد، حيث تتعرض باستمرار إلى أشعة الشمس بالإضافة إلى وضع مستحضرات التجميل المضرة بالبشرة التي تسبب لها الكثير من الأضرار، أي تسبب ظهور التجاعيد والحبوب التي تترك آثار بالبشرة، بالإضافة إلى ظهور رؤوس سوداء التي أصبحت مشكلة كبيرة لدى كافة السيدات، لذلك يبحثون عن وصفات طبيعية للتخلص من هذه المشاكل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كريم القهوة والنشا للتبيض.

كريم القهوة والنشا للتبيض

تساعد القهوة على تفتيح البشرة في حين أن النشا من المكونات الأساسية في عدة وصفات، ولا يقتصر وجودها بالمطبخ وصنع الحلويات فقط ، بل تدخل ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، لذلك يمكنك معرفة طريقة عمل كريم القهوة والنشا للتبيض من خلال الآتي:

المكونات

ملعقة من القهوة.

ملعقة من النشا.

ماء الورد.

ماء دافئ.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة عمل كريم القهوة والنشا للتبيض من خلال الخطوات التالية فيمكنك اتباعها بشكل صحيح للحصول على كريم طبيعي مكون من مواد منزلية أمنة فعالة على البشرة والجسم .

نحضر وعاء ونضع به القهوة مع ماء الورد وماء الدافئ، ونقلبهم جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

يضاف بعد ذلك النشا، ونقلبهم جيداً مرة أخرى.

تغسل البشرة جيداً بالماء وتجفف.

يتم وضع هذا الخليط على البشرة مع ضرورة توزيع الكريم جيداً على البشرة.

يترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر.

نقوم بإحضار قطعة من الثلاجة و مررنا على الوجه لكي يتم غلق المسام.

لاحظي النتيجة السريعة بعد تطبيق الكريم والحصول على بشرة براقة ونضرة.

فوائد كريم القهوة والنشا للبشرة

يساعد الكريم على تفتيح البشرة.

يقلل الهالات السوداء وانتفاخات العين.

يعمل على تقليل الحبوب والتخلص من الندبات الموجودة بالوجه.

تعالج الجروح بصورة سريعة.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل كريم القهوة والنشا التبييض الذي يحتوي على مكونات طبيعية ذات فاعلية كبيرة، تساعد على تخلص البشرة من مشكلات عديدة.