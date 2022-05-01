النشا وكريم لونا السحري: لترطيب اليدين والجسم وتفتيح البشرة فوري وتحدي2022

نقدم لكم النشا وكريم لونا السحري ، حيث يعد سر من عند الله في تبيض البشرة بكل سهولة دون أي أضرار جانبية، حيث يعتبر خليط رهيب وفعال جدا من اول استخدام فوري دون تعب ولا تكلفة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة خالية من التصبغات والبقع الداكنة وخالية من أي مشاكل لأنها تعد مصدر جمالهم وأناقتهم، ويمكن عمل اكثر من خليط لتبييض البشرة وتنعيم اليدين والجسم كلها والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله، مثل خليط النشا والليمون وغيرهم كثيرا، والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة النشا وكريم لونا السحري لترطيب اليدين والجسم وتفتيح البشرة من سواد السنين وشد التجاعيد من اول استخدام فوري لن تتخيلي نتائجةالرهيبة2022.

مكونات عمل النشا وكريم لونا السحري لترطيب اليدين والجسم وتفتيح البشرة من سواد السنين وشد التجاعيد 2022

سوف نتعرف الان علي بعد المكونات التي سوف نستخدمها في ترطيب اليدين والجسم وتبييض البشرة بكل سهولة دون اي مشاكل بفضل الله وهي كالاتي:-

معلقة كبير من كريم لونا.

معلقتين من النشا

معلقة من الحليب البودرة.

ثلاث معالق من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الان طريقة بسيطة جدا لتحضير السر الرهيب التي يعمل علي تفتيح البشرة بكل سهوله دون اي تعب او تكلفة ويعد طبيعي جدا للتبييض الفوري وبطريقة بسيطة جدا وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله النشا والحليب البودرة ونقلب المكونات الجافه جدا حتي تتجانس. ثم نضيف ماء الورد وكريم لونا بتدريج حتي يصبح لدينا خليط متجانس للغاية من جميع المكونات بشكل متناسق. ثم نضيف عصير الليمون ونستمر في التقليب حتي يصبح خليط كريمي متجانس بكل سهولة وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الان اسهل وابسط طريقة لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج بكل سهولة دون اي مواد ضارة بالبشرة وهي كالاتي:-