نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي ملعقة من كريم بانثينول على جسمك ولن تصدقي النتيجة بياض وتنعيم فوري في المقال التالي
تبحث العديد من السيدات عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح الجسم وجعله ناعم وأبيض مثل الحليب، حيث تلجأ العديد من الفتيات والسيدات إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام بعض الأجهزة مثل الليزر التي تعمل على تفتيح الجسم ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق المكلفة وغالية الثمن بالإضافة إلى أنها مع مرور الوقت تتسبب في ظهور بعض البقع الحمراء التي تجعل الجسم يبدو بشكل غير مقبول مما تعمل على تزويد مشكلات الجسم، حيث توجد هناك العديد من الوصفات البديلة التي تعمل على تفتيح الجسم بطريقة طبيعية ومن أمثلة هذه الوصفات هي وصفة النشا ووصفة القهوة والسكر وغيرها من الوصفات الأخرى حيث تبحث السيدات والفتيات عن وصفة تعمل على تفتيح الجسم ونعومته في وقت واحد، وتعتبر وصفة كريم البانثينول من الوصفات التي تعمل على تفتيح الجسم بشكل جذاب.
مكونات وصفة كريم البانثينول لتفتيح الجسم
مكونات عمل وصفة كريم البانثينول لتبييض الجسم
- كمية من كريم البانثينول تناسب حجم الجسم.
- كمية من النشا تناسب كمية كريم البانثينول.
- كمية مناسبة من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة كريم البانثينول لتفتيح الجسم
- أحضري طبق وضعي به كمية من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بتقليب عصير الليمون مع زيت جوز الهند.
- بعد ذلك قومي بإضافة كمية من النشا مع كمية من كريم البانثينول وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد تجانس المكونات ببعضها جيدا قومي بوضعها على جسمك مع العلم أثناء وضعك لهذه الوصفة على جسمك قومي بفرك الجسم جيدا بهذه الوصفة بعد ذلك أتركيها على جسم لمدة ساعة واحدة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل جسمك بالماء البارد ثم نشفيه جيدا ثم إستخدمي المرطب المناسب لكي، وعليكي بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع.
- نتيجة لتكرار هذه الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع سوف تحصلين على أفضل النتائج التي تحلمين بها من نعومة وتفتيح خلال عشرة أيام فقط.
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