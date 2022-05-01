ضعي ملعقة من كريم بانثينول على جسمك ولن تصدقي النتيجة بياض وتنعيم فوري

تبحث العديد من السيدات عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح الجسم وجعله ناعم وأبيض مثل الحليب، حيث تلجأ العديد من الفتيات والسيدات إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام بعض الأجهزة مثل الليزر التي تعمل على تفتيح الجسم ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق المكلفة وغالية الثمن بالإضافة إلى أنها مع مرور الوقت تتسبب في ظهور بعض البقع الحمراء التي تجعل الجسم يبدو بشكل غير مقبول مما تعمل على تزويد مشكلات الجسم، حيث توجد هناك العديد من الوصفات البديلة التي تعمل على تفتيح الجسم بطريقة طبيعية ومن أمثلة هذه الوصفات هي وصفة النشا ووصفة القهوة والسكر وغيرها من الوصفات الأخرى حيث تبحث السيدات والفتيات عن وصفة تعمل على تفتيح الجسم ونعومته في وقت واحد، وتعتبر وصفة كريم البانثينول من الوصفات التي تعمل على تفتيح الجسم بشكل جذاب.

مكونات وصفة كريم البانثينول لتفتيح الجسم

مكونات عمل وصفة كريم البانثينول لتبييض الجسم

كمية من كريم البانثينول تناسب حجم الجسم.

كمية من النشا تناسب كمية كريم البانثينول.

كمية مناسبة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة كريم البانثينول لتفتيح الجسم