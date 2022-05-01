قنبلة التفتيح الفوري..كريم الكركم والليمون لتفتيح الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم نتيجة روعه من أول أسبوع

كريم الكركم والليمون لتفتيح الوجه والجسم، يوجد خلطات كثيرة في السوق تكون لتفتيح لون البشرة وشد الوجه ونضارته، تسعى إليه كثير من السيدات والفتيات أصحاب البشرة التي ليست بيضاء، ليقوموا بتفتيح لون بشرتهم، ولكن عليهم أن يأخذوا الحظر بأن يقوم بشراء الأشياء و الخلطات الطبيعية، حتى لا تضر البشرة، ومن هذه الخلطات، الكريم الذي تم صنعه من الكركم والليمون، لأنه من الوصفات الطبيعية.

كريم الكركم والليمون لتفتيح الوجه والجسم

يعتبر هذا الكريم فعال جداً في تفتيح وتبيض الوجه والجسم

مكونات كريم الكركم لتفتيح الجسم

عدد 4 ملاعق من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق من الكركم.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الفازلين.

طريقة الاستخدام

نحضر وعاء صغير ونضع فيه الحليب مع عصير الليمون ونخلطهم جيدًا.

ثم نحضر إناء آخر يتم خلط الكركم مع الفازلين خلطا جيدًا أيضًا، ويتم إضافته على الخليط الأول ونعيد الخلط مرة ثانية حتى نحصل على خليط ملمسه ناعم.

دهن الوجه وأيضًا الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم.

نترك الكريم على هذه الأماكن المصابة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

يغسل الخليط بماء فاتر وبعدها نضع عليه ماء الورد.

خلطة أخرى من الكركم والليمون لتبيض الجسم

هذا الكريم فعال جداً في تبيض وتفتيح الوجه والجسم

مكونات كريم الكركم لتبيض الجسم

4 ملاعق من الكركم.

عدد 2 ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من عصير الليمون.

وملعقة من الدقيق.

2 ملعقة من كريم مرطب أو فازلين.

طريقة التحضير

نحضر وعاء وتخلط الكركم مع الدقيق جيدًا

ونحضر وعاء آخر ونضع فيه العسل مع عصير الليمون والفازلين ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف عليهم خليط الكركم والدقيق تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط ملكيه ناعم.

نقوم بقى العجينة على الأماكن المراد تفتيحها لمدة نصف ساعة.

بعدها تغير الوجه بماء فاتر، سوف تلاحظ الفرق في تفتيح وتبيض الوجه والأماكن الداكنة عند الاستمرار على هذا الكريم

خلطة كريم الكركم والنشا لتفتيح الأماكن الداكنة

خليط الكركم والنشا من افضل الخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع

المكونات

ملعقة من النشا الأبيض.

وملعقة من كركم البشرة العضوي.

ملعقة من عصير الليمون.

وملعقة من صودا الخبز.

طريقة التحضير