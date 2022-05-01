لونه مش هيتغير هيكون أبيض زي القشطة..حفظ وتفريز الثوم من السنه للسنه بدون ريحه في الفريزر وبدون ما يصفر ويتجمد منك

حفظ وتفريز الثوم من السنه للسنه بدون ريحه في الفريزر وبدون ما يصفر ويتجمد منك، الثوم هو أحد أنواع الخضروات الأكثر استخداماً وانتشارا حول العالم خاصة في المطبخ العربي فلا غنى عنه في جميع وصفات الطعام اليومية بخلاف استخداماته في السلطات والتخليل وغيرها، ويعتبر الثوم من فصيلة النباتات الشفوية والتي تضم كلا من البصل والكرات وجديرة بالذكر قد يصل عدد فصوص الثوم في الرأس الواحدة إلى 25 فص ويتم حصاد نبات الثوم كل عام في شهر يونيو ويستمر حتى شهر أغسطس، وقد تبحث ربات البيوت عن طريقة لتفريز الثوم لتسهيل استخدامه في كل مرة بدلا من تقشيره لذلك نتعرف معا على الخطوات اللازمة لذلك.

حفظ وتفريز الثوم من السنه للسنه بدون ريحه في الفريزر

سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لحفظ وتخزين الثوم لمدة سنه بدون ما لونه يتغير

الخطوة الأولى لحفظ وتخزين الثوم

إحضار الكمية المراد تخزينها من الثوم ومن ثم العمل على تقشيرها بالكامل

الخطوة الثانية لتخزين الثوم في البيت

إحضار الكبة أو الخلاط أو المفرمة أي كان المتواجد لديكي جميعهم يصلحون لنفس الغرض ومن ثم وضع الثوم بداخلها للعمل على فرمه بالدرجة التي تفضلينها.

الخطوة الثالثة لتخزين الثوم

إحضار مكعبات الثلج الفارغة ثم دهنها بواسطة طبقة خفيفة من زيت الزيتون.

وبعدها يتم وضع الثوم بداخلها على أن نقوم بتغطيتها جيداً ومن ثم وضعها في الفريزر .

ويمكن الاحتفاظ بها على هذا الأساس لمدة عام تقريباً.

أو يمكننا بعد أن يتجمد الثوم في القوالب أن نزيله منها ونحفظه كذلك في أكياس الثلاجة العادية الطريقتين مناسبتين لحفظ وتفريز الثوم ولكي عزيزتي حرية الاختيار كما يوجد طريقة أخرى وهي تخزينه على حالته الأصلية دون فرم.

طريقة مختلفة لتفريز الثوم