بملعقة من البيكنج بودر اصنعي كفتة الفراخ المشوية بقوام هش ومتماسك أحلى من المطاعم

كفتة الفراخ المشوية ، من الأكلات الخفيفة التي تقدم دائماً في أول أيام عيد الفطر المبارك، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية تسبب ألم المعدة، فهي لذيذة وهشة وطعمها خيالي، وتقدم دائما بجانب السلطة الخضراء، وسلطة الطحينية اللذيذة، كما تعرف بمذاقها الطيب ورائحتها الجميلة التي تبعث منها أثناء الشوي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بطعم لذيذ وقوام هش أحلى من المطاعم بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيلو من صدور الدجاج المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. طبق صغير من البقدونس المفروم. ملعقتين كبيرتين من الكزبرة الخضراء المفرومة. قرن من الفلفل الرومي المفروم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من البصل البودرة. نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة. ربع كوب من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية بقوام هش وطعم لذيذ أحلى من المطاعم بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات، ثم نقوم بتقليبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نغطي الوعاء بكيس من البلاستيك، ثم نقوم بوضعه داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة كاملة.

نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نقوم بتشكيل عجينة الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم.

ثم نقوم برص أصابع الكفتة في الصينية، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة عشر دقائق، ثم نهدئ النار قليل.

نخرج الصينية من الفرن ونحضر طبق التقديم ونقوم بتقطيع البقدونس عليه، ثم نقوم برص أصابع الكفتة عليها ونقدمه بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل كفتة الفراخ المشوية

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل المشويات في المنزل بكل سهولة وهى كالتالي:-