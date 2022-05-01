نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة سريعة وسهلة بطعم رهيب في المقال التالي

تعتبر كرات البسكويت بالشوكولاتة من الحلويات الفاخرة التي يمكن تقديمها في الأعياد وهي تتميز بطعمها الشهي خاصة إذا تم تقديمها مع كوب من القهوة، وهذه الكرات بديل صحي ومضمون للشوكولاتة التي نقوم بشرائها من المحلات ويمكنك عملها في البيت بمساعدة أطفالك تابعي المقال للتعرف على المقادير المضبوطة. طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة المكونات: 300 جرام بسكويت سادة.

3 ملاعق كبيرة كاكاو غير محلي.

كوب من الحليب المكثف المحلى. مكونات الجناش: 200 جرام شوكولاتة.

3 ملاعق حليب.

علبة قشطة.

شوكولاتة للتزيين. طريقة التحضير: نطحن البسكويت جيدا في الكبة ثم يوضع في وعاء مع الكاكاو ونقلب يضاف الحليب المكثف ونعجن لحين الحصول على خليط متجانس. نقوم بعمل كرات متساوية في الحجم ونضعها على صينية مغلفة بورق الزبدة بعد الانتهاء من الكمية نضعها في الثلاجة لمدة ساعتين. نحضر قدر ونضع بداخله القشطة مع الحليب ويرفع على النار حتى الغليان ثم يوضع جانبا ونضيف الشوكولاتة ونتركه لمدة 5 دقائق. نقلب بشكل مستمر حتى تذوب الشوكولاتة ثم نضع كرات البسكويت في جناش الشوكولاتة ونرفعها على ورق زبدة بالشوكة. نضع كرات البسكويت بالشوكولاتة في الفريزر لمدة ساعة ثم نذوب الشوكولاتة الغامقة أو البيضاء على حمام ماء ساخن ونزين الكرات بشكل عشوائي ثم تقدم مع كوب من الشاي. كرات الشوكولاتة بجوز الهند المكونات: علبة بسكويت سادة.

كوب من الكاكاو.

كوب من الزبدة المذابة.

2 كوب ماء.

6 ملاعق حليب بودرة.

كمية مناسبة من جوز الهند.

مكسرات مجروشة حسب الرغبة.

كوب سكر مطحون. طريقة التحضير: نذوب الزبدة في مقلاة ثم نضيف السكر مع الكاكاو والحليب والماء ونخفض النار ونقلب لعدة دقائق حتى يصبح المزيج متماسك. يوضع جانبا حتى يبرد تماما ثم نكسر البسكويت إلى قطع صغيرة أو يطحن في الكبة مع المكسرات ثم نخلط البسكويت مع خليط الزبدة. حتى تتكون عجينة سهلة التشكيل بعد ذلك نقوم بعمل كرات صغيرة من البسكويت باليد أو بالملعقة ونغلفها بجوز الهند. نضع الكرات في صينية مغلفة بورق زبدة وندخلها الفريزر لمدة 20 دقيقة حتى تصبح باردة وتكون أكثر تماسك ثم تقدم مع القهوة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة سريعة وسهلة بطعم رهيب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة سريعة وسهلة بطعم رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.