نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي لفرد الشعر بطريقة طبيعية بمكونات المطبخ في المقال التالي
كيراتين طبيعي لفرد الشعر أفضل من المستورد هو الملجأ الوحيد للسيدات خاصة بعد ارتفاع سعر الكيراتين المستورد المتوفر في مراكز التجميل كذلك الصيدليات حيث أن أسعاره غير معقولة وعلى الرغم من السعر العالي المخصص لأنواع الكيراتين المستوردة إلا أنها لا تفيد الشعر كما أن نتيجتها ليست دائمة وإنما نتيجة مؤقتة والتي قد تتراوح ما بين 3: 6 أشهر بالكثير وبعد ذلك يختفي تأثيرها ويعود الشعر مجعد مرة أخرى، لذلك ننصح كل السيدات والبنات بترك الكيراتين المستورد واستبداله بكيراتين طبيعي غني بالمغذيات والمرطبات الطبيعية كما أن أسعار المواد المستخدمة فيه رخيصة جدًا مقارنتًا بأسعار الكيراتين المستورد.
كيراتين طبيعي لفرد الشعر أفضل من المستورد
الكيراتين الطبيعي يتم صنعه بمواد طبيعية بسيطة قد لا تزيد عن مكونين أو ثلاثة أساسيين في الكيراتين، كما أنه مناسب جدًا للأطفال في عمر 5 سنوات فما فوقها ولا يقتصر على سن معين.
على عكس الكيراتين المستورد المصنوع من مواد كيماوية متنوعة مما يجعل شعر الأطفال لا يتحمله وبالتالي فهو يقتصر على أعمار معينة وليس مناسب لكل الأعمار لذلك ننصحك باستخدام الكيراتين الطبيعي.
كيراتين الأرز والزيوت الطبيعية
الأرز يحتوي على النشا الطبيعي الذي يعتبر المادة الساحرة في فرد الشعر وإنباته كما يساعد في تكثيف الشعر وإطالته كما أنه يعالج الشعر الأبيض.
المكونات
- 5 ملاعق أرز أبيض مصري.
- ماء.
- نشا.
- زيت جوز الهند.
- زيت الزيتون.
طريقة التحضير والاستعمال
- يتم وضع الأرز في قدر وعليه كمية مناسبة من الماء.
- توضع الحلة على النار لكي يغلي الأرز ويستوي حتى يعجن.
- بعد أن يستوي الأرز يتم تركه حتى يبرد ثم يوضع داخل وعاء الكبة وعليه ملعقة من النشا أو أكثر.
- ثم يتم وضع ملعقتين من زيت جوز الهند الذي يعالج الهيشان والتجاعيد، يجوز إضافة كمية أكثر من زيت جوز الهند في حالة الشعر التالف بشدة.
- كذلك يتم وضع ملعقتين من زيت الزيتون المغذي للشعر كما أنه يساعد على التخلص من تجاعيد الشعر.
- تضرب كل المكونات مع بعضها حتى تتحول إلى خليط كريمي أبيض.
- بعد ضرب الكيراتين لو وجدنا قوامه خفيف يمكن إضافة ملعقة من الأرز المسلوق من أجل ضبط القوام أما لو كان القوام ثقيل فيمكن تخفيفه بملعقة من زيت الزيتون.
- يفضل إضافة علبة من الزبادي التي سوف تعطي درجة ترطيب أكبر وهي اختياري، كما يمكن مضاعفة الكمية على حسب حجم الشعر.
- يندى الشعر بالماء ثم يتم تقسيمه من النصف إلى قسمين.
- يتم تقسيم كل قسم إلى خصل والتي سوف يتم دهنها بالكرتين بشكل منفرد وهكذا مع الشعر كله.
- يمشط الشعر كله ثم يلف ويغطى بفوطة ساخنة لمدة ساعة أو ثلاث ساعات أو أكثر.
- ينظف الشعر بعد ذلك بالماء الدافئ والشامبو وسوف تشاهدين الشعر وجماله ونعومته.
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