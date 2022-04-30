كيراتين طبيعي لفرد الشعر بطريقة طبيعية بمكونات المطبخ

كيراتين طبيعي لفرد الشعر أفضل من المستورد هو الملجأ الوحيد للسيدات خاصة بعد ارتفاع سعر الكيراتين المستورد المتوفر في مراكز التجميل كذلك الصيدليات حيث أن أسعاره غير معقولة وعلى الرغم من السعر العالي المخصص لأنواع الكيراتين المستوردة إلا أنها لا تفيد الشعر كما أن نتيجتها ليست دائمة وإنما نتيجة مؤقتة والتي قد تتراوح ما بين 3: 6 أشهر بالكثير وبعد ذلك يختفي تأثيرها ويعود الشعر مجعد مرة أخرى، لذلك ننصح كل السيدات والبنات بترك الكيراتين المستورد واستبداله بكيراتين طبيعي غني بالمغذيات والمرطبات الطبيعية كما أن أسعار المواد المستخدمة فيه رخيصة جدًا مقارنتًا بأسعار الكيراتين المستورد.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر أفضل من المستورد

الكيراتين الطبيعي يتم صنعه بمواد طبيعية بسيطة قد لا تزيد عن مكونين أو ثلاثة أساسيين في الكيراتين، كما أنه مناسب جدًا للأطفال في عمر 5 سنوات فما فوقها ولا يقتصر على سن معين.

على عكس الكيراتين المستورد المصنوع من مواد كيماوية متنوعة مما يجعل شعر الأطفال لا يتحمله وبالتالي فهو يقتصر على أعمار معينة وليس مناسب لكل الأعمار لذلك ننصحك باستخدام الكيراتين الطبيعي.

كيراتين الأرز والزيوت الطبيعية

الأرز يحتوي على النشا الطبيعي الذي يعتبر المادة الساحرة في فرد الشعر وإنباته كما يساعد في تكثيف الشعر وإطالته كما أنه يعالج الشعر الأبيض.

المكونات

5 ملاعق أرز أبيض مصري.

ماء.

نشا.

زيت جوز الهند.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال