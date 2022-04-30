خلطتي السحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التى يفضل الكثير تناولها بجانب الكاتشب، فهي لذيذة المذاق وخفيفة وتقدم بجانب جميع وجبات الطعام في المطاعم، حيث تحتوى على نسبة عالية من النشويات المفيدة للجسم، كما نجد الكبار والصغار يطلبون تحضيرها من الأمهات بشكل دائم، ولكن عند قلي البطاطس في الزيت تتشرب الزيت بشكل كبير، والزيت يسبب ضرر كبير على صحة الإنسان، حيث يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، كما يسبب ضرر على صحة مرضى القلب والأوعية الدموية، لذا تبحث الأمهات عن طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون امتصاص الزيت.

طريقة قلي البطاطس بدون امتصاص نقطة زيت

المكونات

بطاطس مقشرة و مقطعة أصابع.

ماء مغلي.

ملح.

زيت للقلي.

ملعقة من خل الطعام.

طريقة وخطوات تحضير البطاطس المقلية

يمكن تحضير البطاطس المحمرة المقرمشة اللذيذة بكل سهولة دون امتصاص الزيت، ولكن لابد من إتباع الخطوات التى سوف نوضحها لكم، حتى تصبح بنفس اللون الذهبي مثل المطاعم بالضبط.

أولاً نحضر وعاء به ماء مغلي ونضع فيه ملعقة من خل الطعام وملعقة من الملح.

نضع البطاطس في الوعاء.

وبعدها نضع الوعاء بالبطاطس على النار حتى يتم الغليان.

نقوم بإخراج البطاطس من الماء.

نحضر طاسة ونضع فيها كمية من الزيت.

نضع البطاطس في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي.

خلطتي السحرية ضعيها على البطاطس المقلية

عند تناول البطاطس المقلية في المطاعم، نجد لونها ذهبي ومقرمشة، وكثير من الشباب يطلبون تحضيرها من الأمهات، وتتسائل الأمهات عن طريقة تحضير البطاطس المقرمشة مثل المطاعم، لذا نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير البطاطس مثل المطاعم.

المكونات

حبات بطاطس مقطعة أصابع.

نصف كوب من النشا.

ملح وكمون.

كركم وبهارات.

زيت للقلي.

خطوات تحضير البطاطس المقلية