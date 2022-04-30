أقنعة طبيعية لعلاج الشعر الخشن ويجعله ناعم مثل الحرير مثل الكيراتين

تواجه بعض السيدات والبنات في مشكلة الشعر الخشن وعلاجه من الجفاف التي يكون سبب في مجموعة كثيرة من العوامل الغير طبيعية المؤثرة على الشعر، وإليكم بعض الأقنعة الطبيعية بديل للكراتين الذي يعالج الشعر الخشن ويجعله ناعم مثل الحرير، ويعتبر الكيراتين من أكثر الطرق شهرة لإطالة الشعر الهش حتى يصبح التصفيف أسهل، وسنعرض لك بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك القيام بها بنفسك لتهدئة الشعر المتهيج وجعله ناعمًا ولامعًا بالإضافة إلى جعله أكثر لمعانًا

قناع حليب جوز الهند لفرد الشعر

المكونات

ربع كوب من حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات مع بعضها حليب جوز الهند وعصير الليمون ونضعها في الثلاجة لمدة 12 ساعة بعد ذلك توضع على الشعر من الجذور حتي الأطراف وتترك على الشعر لمدة نصف ساعة بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو أو البلسم يمكنك تكرار هذا القناع مره كل أسبوع وستلاحظين الفرق هذا القناع يحتوى على فيتامين سي الذي يجعل الشعر ناعم مثل الحرير

قناع النشا والعسل لعلاج الشعر الخشن

المكونات

ربع كوب من النشا

ملعقة كبيرة من زيت الذرة

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات النشا مع زيت الذرة والعسل الأبيض ونخلطهم مع بعض حتي تتجانس المكونات وتصبح قوام كريمي توضع على فروة الرأس من الأطراف حتي الجذور بشكل متساوي وتغطي بفوطة ناشفة لمدة ساعتين وبعد ذلك يغسل الشعر بالماء والشامبو هذا القناع يعالج هيشان الشعر ويجعل ملمس الشعر ناعم مثل الحرير

فوائد الكيراتين الطبيعي للشعر

يستخدم الكيراتين لتنعيم الشعر لأن الشعر يبقى ناعماً لعدة أشهر ويفضل استخدام الشامبو الخالي من البارابين أو الكبريتات للحفاظ على أفضل النتائج وسر صحة وجمال الشعر هو مادة الكيراتين التي تعمل على تقويتها وتجميلها من خلال منحها لمعاناً لامعاً وجذاباً، فيما يلي أهم فوائد استخدام الكيراتين على شعرك: