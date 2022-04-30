نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينورك وهيخليكي عروسه.. أقوي كريم طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد وتبييض فوري بمكونات طبيعيه في كل منزل في المقال التالي
نقدم لكم في موضوعنا اليوم طريقة تحضير كريم لبان الدكر والنشا للتفتيح الفوري والتخلص من أي اسمرار في الجسم، تعاني الكثير من الفتيات من وجود اسمرار في بعض المناطق في الجسم وهذا الاسمرار من الأمور المزعجة والتي تؤثر في مظهر الأنثى الناعم واللطيف، ويمكنك القضاء على الاسمرار مهما كانت كميته ومقداره على الجلد باستخدام وصفة كريم اللبان الذكر فاللبان الذكر من أحد النباتات التي لها فعالية كبيرة في تفتيح البشرة والجسم.
طريقة تحضير وصفة كريم لبان الدكر والنشا للتفتيح
مقادير تحضير الكريم:-
- ملعقة واحدة كبيرة من اللبان الذكر المطحون.
- ملعقتان صغيرتان من الزبادي.
- ثلاثة أرباع ملعقة واحدة صغيرة من نشا الذرة وأخرى من العسل.
خطوات وطريقة عمل الوصفة:-
- قومي بخلط اللبان الذكر المطحون مع مقدار نشا الذرة الموجود وقلبي المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.
- بعد ذلك قومي بغمس فرشاة معينة سواء كانت فرشاة تنظيف بشرتك أو فرشاة وضع المكياج واغمسيها داخل الخليط.
- نظفي بشرتك أو المنطقة المراد تفتيحها ثم قومي بدهن المنطقة بالخليط ودلكيها جيدًا حتى تدخل إلى داخل أنسجة الجلد.
- اتركي الخليط على المنطقة أو بشرتك لمدة لا تقل عن ساعة حتى تجف ثم قومي بفركها وتنظيفها من آثار الخليط.
- كرري الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تظهر أفضل النتائج والنتائج تبدأ في الظهور بعد ثاني استخدام للخلطة.
فوائد ماسك كريم لبان الذكر والنشا للتفتيح
لماسك كريم النشا واللبان الذكر عدة فوائد للبشرة ومن بينها كل ما يلي:-
- يعمل الكريم على تفتيح البشرة والتخلص من أي بقع داكنة عليها كما أنها تعمل على توحيد لون البشرة.
- مفيدة لأصحاب البشرة الدهنية لاحتوائها على النشا الذي يمتص الزيوت الكثيرة الموجودة في البشرة الدهنية.
- يقضي الكريم على خلايا البشرة و الجلد الزائد أو الجلد الميت وينقيها ويجعلها نظيفة كبشرة الأطفال.
- يساهم الكريم في شد تجاعيد البشرة والتخلص من خطوطها وأي آثار للشيب التي تظهر على وجهك.
- يعالج أيضًا حبوب الشباب و البثور السوداء الموجودة على الأنف و تحد من التهابات البشرة.
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