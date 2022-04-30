نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاطساية وكباية دقيق وحضري احلي فطيرة هشه وسريعه للفطار والعشا خفيفه بطريقه صحيه في المقال التالي

من أجل سحور خفيف والخروج عن المألف جئنا لكم بطريقة عمل فطيرة الطاسة بالجبنة، فهذه الوصفة تتميز بسرعة تحضيرها ولا تحتاج منك إلى فرن أو ميكروويف حيث يمكنك عملها في الطاسة على البوتاجاز في خلال عشر دقائق وسيحبها أطفالك حيث ستشجعهم على تناول وجبة السحور وعدم التكاسل عنها، والفطائر من الأكلات التي لها قيمة غذائية كبيرة لأنه يتم تحضيرها بمكونات تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم وأجهزته المختلفة. طريقة عمل فطيرة الطاسة بالجبنة مقادير عمل الوصفة:- كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الماء الدافئ.

رشة ملح.

زيت نباتي.

سلامي.

جبنة موتزاريلا وشيدر.

مشروم.

زيتون مقطع.

فلفل ألوان. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط الدقيق مع الماء والملح واعجنيهم جيدًا ثم قومي بتقسيم العجينة التي قمتي بتحضيرها وضعي القطع في طبق مناسب.

أضيفي الزيت الموجود إلى العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها وتختمر.

بعد ذلك قومي بفرد العجينة بواسطة النشابة ثم قومي بوضع الجبنة الموتزاريلا والشيدر والسلامي والمشروم والزيتون والفلفل وابدئي في طيّها من جميع الجوانب.

ضعي طاسة القلي على النار وبها كمية بسيطة من الزيت وقومي بتسخين الزيت ثم قومي بوضع الجينة داخل الطاسة وغطيها لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك اقلبي العجينة على الجانب الآخر وغطيها أيضًا لمدة خمس دقائق ثم أخرجيها على مناديل ورقية حتى تتصفى من الزيت وابدئي في تقديمها. طريقة فطائر الجبنة في الطاسة مقادير الوصفة:- كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض.

حبة بيضة واحدة كبيرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من أي زيت نباتي.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

كوبان حليب.

كوب ماء كبير.

رشة ملح.

أربع ملاعق شبت مقطع. طريقة تحضير فطائر الطاسة :- قومي بخفق البيضة في طبق ثم أضيفي إليها السكر والحليب والزيت وقلبيهم جيدًا ثم قومي بإضافة الدقيق بالتدريج إلى المكونات.

بنفس الطريقة السابقة قومي بتحضير الفطيرة بنفس الطريقة عن طريق فردها بالنشابة ووضع الإضافات بداخلها ثم ضعيها داخل الطاسة.

بعد أن تنضج الفطائر قومي برّش الشبت عليها أو البقدونس وابدئي في تقديمها. عمر شويل - جدة بطاطساية وكباية دقيق وحضري احلي فطيرة هشه وسريعه للفطار والعشا خفيفه بطريقه صحيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطاطساية وكباية دقيق وحضري احلي فطيرة هشه وسريعه للفطار والعشا خفيفه بطريقه صحيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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