نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاربي تساقط الشعر واستخدمي هذه الوصفة لتكثيف الشعر وتطويله في فترة قياسية في المقال التالي
تساقط الشعر يعتبر من أكثر المشاكل المتعلقة بالشعر وتحدث دائماً بسبب نقص التغذية في الشعر والعوامل المختلفة واستخدام روتين عناية به خاطئ، ولهذا تسعى السيدات البحث عن طرق لتكثيف الشعر ومنع تساقطه وأغلب وصفات التكثيف هذه تكون وصفات طبيعية مغذية للشعر، والمكونات التي توجد بها تمنح الشعر العناصر التي يفتقدها، ويجب أيضاً مع استخدام وصفات تكثيف الشعر الطبيعية هذه اتباع روتين يومي مناسب لنوع الشعر لضمان الحصول على شعر كثيف متغذي بطريقة طبيعية لا تؤذيه فيما بعد.
وصفة البيض وزيت جوز الهند لتكثيف الشعر
يساعد البيض في تغذية الشعر لأنه يحتوي على بروتينات بنسبة كبيرة، ويمكن تحضير الوصفة كما يلي:
المكونات:
- بيضة واحدة.
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- ملعقتان زيت جوز هند.
- ملعقة عسل نحل كبيرة.
طريقة التحضير:
- نخلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا، ثم نضيف للخليط ملعقة عسل النحل.
- بعد ذلك نضع الخليط على الشعر لمدة ١٥ دقيقة.
- بعد مرور الوقت يتم شطف الشعر بماء وشامبو.
- ينصح بتكرار وضع هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
وصفة الحلبة لتكثيف الشعر
تحتوي بذور الحلبة على عناصر ومركبات غذائية كثيرة هامة لأجزاء كثيرة في الجسم أهمها الشعر فتعطيه نعومة ولمعان، ويتم تحضير وصفة الحلبة للشعر كما يلي:
- نقوم بنقع بذور الحلبة في ماء ليلة كاملة، وفي الصباح نطحنها جيداً لتتكون عجينة متجانسة.
- بعد ذلك نضيف الحلبة المطحونة على ملعقتين حليب جوز الهند ونخلطهم جيدًا.
- ثم نضع الخليط على الشعر ونفرده، ويترك لمدة ٤٥ دقيقة.
- بعد ذلك نغسل الشعر جيداً بماء عادية.
هذه الوصفة له دور كبير في تعزيز نمو وكثافة الشعر، ومنع تساقطه بالإضافة إلى إعطائه النعومة واللمعان المرغوبين.
نصائح لتكثيف الشعر وتطويله والعناية به
- عدم استخدام الصابون العادي في عملية غسيل الشعر.
- استخدام بلسم مناسب للشعر حيث يساعد في تغذيته وتصفيفة بكل سهولة، وجعله رطب دائماً.
- تناول الخضراوات والفواكه باستمرار كل يوم للحفاظ على صحة الشعر.
- النوم على وسادة مصنوعة من الحرير الناعم لأنها تمنع تساقط الشعر.
- مراعاة غسيل الشعر باستخدام الماء الدافئ، وعدم استخدام ماء ساخن في الغسيل.
- قص أطراف الشعر بشكل منتظم بمعدل مرة واحدة كل ٢٠ يوم.
- عدم استخدام مجففات حرارية للشعر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاربي تساقط الشعر واستخدمي هذه الوصفة لتكثيف الشعر وتطويله في فترة قياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.