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من الوصفات التي عليها بحث شديد هي طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني، حيث يعد اللون الزيتوني هو اللون التريندي في الأيام الحالية والمرأة تحب أن تواكب أخر صيحات الموضة وكان هذا نوع من أنواع مواكبة الموضة، واللون الزيتي هو لون غريب قليلًا ولكنه لطيف ومميز وسنقوم بتوضيح طريقة عمل الصبغة بمكونات طبيعية بدون أي مواد ضارة وكيميائية حتى تحافظي على شعرك بدون إضافة أي أضرار ومشاكل إضافية له. طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل مكونات عمل الصبغة:- عدة قطرات من لون الطعام الزيتوني وأخرى من اللون الرمادي.

نصف كوب كبير من البلسم الخاص بشعرك.

باروكة لتغطية الشعر.

وعاء بلاستيكي لخط المكونات. طريقة وخطوات تحضير الصبغة:- قومي بخلط لونين الطعام مع بعضهم أولًا بداخل الوعاء وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

يمكنك تقسيم شعرك أولًا إلى ستة أقسام بعد شطفه بالماء والشامبو حتى تنظيفه من أي كريمات وزيوت.

ابدئي في تطبيق الوصفة على شعرك على كل قسم بشكل متساوي حتى يصبح لون شعرك موحدّا.

غطي شعرك ببونيه الشعر أو غطاء الشعر البلاستيكي المصنوع من النايلون واتركيه مغطى لمدة تصل إلى ست ساعات.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك وخلصيه من أي آثار للخليط ثم قومي بغسل شعرك مرة أخرى بالماء الدافئ والشامبو. أهم فوائد قص الشعر المقص تتمثل فوائد قص الشعر المقصف في كل مما يلي:- ترجع أهمية قص الشعر عند يصبح مقصفًا حتى يقضي على احتمالية نمو الشعر المقصف أكثر من اللازم فيجب التخلص منه.

يعمل قص الشعر المقصف إلى حمايته من المزيد من التكسير ولذلك يُنصح بتقصيره وقصه كل شهر للتخلص من التقصف.

يحمي الشعر من زيادة ظهور التجاعيد ويحمي من مشكلة التشابك بين البصيلات ويسّهل من تصفيف الشعر.

تزيد هذه العملية من نمو الشعر بشكل صحيح فيجب قص وليكن واحد سم فقط من أطراف شعرك مرة كل شهر أو ثلاثة أسابيع على الأقل.

يجعل الشعر مستو من الأسفل مما يعطي الشعر مظهر جذاب وأنيق كما أنه يعمل على تقوية البصيلة وتنعيمها. عمر شويل - جدة نيولوك ليلة العيد.. بدون كوافير اصبغي شعرك في البيت وتغطية للشعر الابيض بطريقه طبيعية - ثقفني

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