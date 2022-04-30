نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوري في العيد.. كريم فيري آند لفلي والليمون معجزة للجسم والبشرة من اول استعمال هتلاحظى الفرق في المقال التالي

طريقة عمل كريم فير آند لفلي في المنزل هي موضوع مقالنا اليوم، حيث أن كريم فير آند لفلي هو واحد من أشهر كريمات التفتيح الجاهزة والتي يدوم تفتيحها لفترات طويلة ويمد البشرة بفوائد متعددة ولكن هناك بعض الأنواع الغير مضمونة نتيجة للغش التجاري ومتوفرة في الكثير من المحلات التجارية ولذلك يمكنك تحضيرها في المنزل أفضل من شرائها من الخارج وبذلك توفري على نفسك الأضرار والتكلفة المادية. طريقة عمل كريم فير آند لفلي في المنزل مقادير عمل الكريم:- كريم فير آند لفلي (علبة صغيرة).

عدة قطرات من عصير الليمون.

جلسرين طبي.

حليب بودرة. خطوات وطريقة عمل الكريم:- قومي بإحضار علبة زجاجية نظيفة وخالية من أي ماء أو أتربة (من الأفضل تعقيمها) ثم قومي بإضافة كل المكونات بداخلها.

قلبي المكونات جيدًا في العلبة ثم قومي بشطف وجهك جيدًا ونظفيه من المكياج والكريم ثم ابدئي في تطبيق الكريم على بشرتك.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة تصل إلى ساعة أو أكثر وحتى يجف تمامًا من على بشرتك ثم قومي بشطف بشرتك بماء فاتر وليس دافئ.

يجب ترطيب البشرة بعد غسلها من الكريم ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا على مدار شهر كامل. طريقة عمل وصفة الفازلين لتفتيح البشرة مكونات عمل الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة. خطوات وطريقة التحضير والاستخدام:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها حتى يصبح قوام الخليط كريمي تمامًا وناعم.

يجب تنظيف بشرتك من أي كريم أو المنطقة التي تريدين تفتيحها ثم جففي المنطقة تمامًا قبل وضع الخليط.

ابدئي في فرد الكريم على المنطقة المراد تفتيحها سواء كانت البشرة أو المناطق الحساسة ودلكي بلطف مع الفرد.

اتركي الكريم على المنطقة لمدة تتراوح من خمسة عشر دقيقة إلى نصف ساعة إلى أن يصبح الخليط جاف تمامًا على البشرة.

اشطفي بشرتك أو المنطقة جيدًا بعد أن يجف الخليط عليها بالماء والغسول أو الصابون ونظفيها جيدًا ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة نوري في العيد.. كريم فيري آند لفلي والليمون معجزة للجسم والبشرة من اول استعمال هتلاحظى الفرق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نوري في العيد.. كريم فيري آند لفلي والليمون معجزة للجسم والبشرة من اول استعمال هتلاحظى الفرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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