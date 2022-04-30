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نقدم لكم اليوم طريقة إزالة شعر الوجه بالبيكنج باودر بكيس واحد فقط، فمن المعروف أن الشعر الزائد في الوجه هو مشكلة قد يواجهها الكثير من الفتيات حيث أنه يؤثر في مظهر الوجه الناعم ويظهر بشكل كبير عند وضع أي مستحضر تجميلي وكريمات الأساس بالأخص، ولذلك يجب إزالة شعر الوجه بطرق طبيعية ولكن لا يجب استخدام الشفرات في إزالة الشعر من الجسم فهو يزيد من نمو الشعر وبسرعة، ولذلك نقدم لكم وصفة من أكثر الوصفات الآمنة على البشرة. طريقة إزالة شعر الوجه بالبيكنج باودر مكونات عمل الوصفة:- عدة قطرات من عصير الليمون.

كمية وفيرة من الماء الدافئ.

كيس واحد من البيكنج باودر. خطوات وطريقة التحضير والاستخدام:- قومي بخلط البيكنج باودر مع عصير الليمون واعجنيهم بإضافة الماء بالتدريج حتى يتحول الخليط إلى عجينة لينة.

نظفي وجهك تمامًا من الكريمات والمكياجات وأي زيوت عليه وأتربة ثم ابدئي في وضع العجينة التي قمتي بتحضيرها عليه.

افردي الخليط برفق ودلكي جيدًا واحرصي على فرده في نفس اتجاه نمو الشعر ثم قومي بتركه لمدة ربع ساعة تقريبًا.

بعد أن يجف الخليط من على وجهك قومي بفركه وإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر حتى يزيله من الجذور ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. طريقة إزالة شعر الوجه بالفازلين ملعقة واحدة من كريم الفازلين الطبي صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

مسحوق الكركم في حوالي نصف ملعقة كبيرة. طريقة التحضير بالخطوات:- أول خطوة أحضري وعاء نظيف تمامًا وقومي بإضافة كل المكونات عد الفازلين واخلطيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

بعد ذلك قومي بصب الفازلين على الخليط وقلبي المكونات كاملة حتى تصبح ناعمة وممتزجة تمامًا ومتجانسة.

نظفي بشرتك ثم قومي بفرد الخليط عليها في اتجاه نمو الشعر واتركيه فترة تتراوح من عشر إلى خمسة عشر دقيقة.

يحف الخليط خلال هذه الفترة قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر ثم قومي بترطيب بشرتك جيدًا بعد تنظيفها بالماء والغسول.

يمكنك تكرار هذه الوصفة من مرة إلى مرتين من كل أسبوع وستجدي نتائج مُرضية. عمر شويل - جدة أقوى وأرخص من الليزر.. بكيس واحد هيزيل شعر الجسم كله نعومة وبياض الكل هيسألك عن السر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى وأرخص من الليزر.. بكيس واحد هيزيل شعر الجسم كله نعومة وبياض الكل هيسألك عن السر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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