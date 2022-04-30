نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفه ليلة العيد.. الفازلين وزيت جونسون كنز لجمالك الكل هيسألك عن جمال بشرتك البيضاء بدون بقع ولا ترهلات في المقال التالي

في موضوعنا اليوم نقدم لكم طريقة تحضير كريم الفازلين وزيت جونسون للتبييض، وهذه الوصفة مفيدة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة بشكل خاص ومفيدة أيضًا لتفتيح البشرة، فالبشرة النقية والبيضاء والخالية من البقع والبثور هو حلم كل فتاة بلا استثناء وتحاول بعض الفتيات في إخفاء عيوب البشرة هذه البشرة باستخدام كريمات الأساس التي تساهم في تفتيح البشرة تفتيح مؤقت فهي تخفي العيوب أيضًا إخفاء مؤقت ولكن وصفتنا هذه تساهم في تفتيح البشرة تفتيح فوري ودائم. طريقة تحضير وصفة كريم الفازلين وزيت جونسون للتبييض مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من كريم الفازلين.

أربع ملاعق صغيرة من زيت جونسون.

ماء ورد للترطيب. خطوات وطريقة تحضير الكريم:- جهزي طبق أو وعاء بلاستيكي مناسب وعميق قليلًا.

وقومي بإضافة زيت جونسون وكريم الفازلين الطبي مع ماء الورد في الطبق أو الوعاء.

قلبي المكونات واخلطيهم جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا.

ثم قومي بتنظيف المنطقة التي تريدين تفتيحها حتى يتم وضع الوصفة على منطقة نظيفة.

افردي الخليط على الجلد في المنطقة المراد تفتيحها ودلكي جيدًا عند وضعها واتركيها إلى أن تجف تمامًا لمدة ربع ساعة.

بعد أن تجف قومي بإزالة الخليط ونظفي المنطقة تمامًا ثم جففيها.

وبعد ذلك رطبيها بكريم مرطب مناسب ويمكنك تكرارها مرتين من كل أسبوع. ماسك النشا وزيت جونسون مكونات الوصفة:- زيت جونسون للأطفال.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من النعناع المجفف وأخرى من القهوة. خطوات وطريقة التحضير:- ضعي كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس تماما وقلبي جيدًا إلى أن يتحول الخليط إلى خليط كريمي وناعم.

ثم ضعي الخليط في علبة زجاجية صغيرة معقّمة وقومي بغلقها جيدًا وضعيها لمدة أسبوع كامل داخل الثلاجة

بعد ذلك قومي بإخراجه من الثلاجة حتى يبرد قليلًا ثم قومي بشطف وجهك أو المنطقة المراد تفتيحها.

قومي بفرد الخليط على المنطقة ودلكي مع الفرد ثم قومي بتركه على بشرتك لمدة عشر دقائق تقريبًا.

نظفي بشرتك جيدًا من الخليط ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب حتى لا تجف ثم قومي بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا. عمر شويل - جدة وصفه ليلة العيد.. الفازلين وزيت جونسون كنز لجمالك الكل هيسألك عن جمال بشرتك البيضاء بدون بقع ولا ترهلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفه ليلة العيد.. الفازلين وزيت جونسون كنز لجمالك الكل هيسألك عن جمال بشرتك البيضاء بدون بقع ولا ترهلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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