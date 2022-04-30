نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيبيقي حرير.. أقوى كيراتين هيفرد شعرك الخشن المجعد بدون كيماويات ليلة العيد جربيها ولن تندمي في المقال التالي
إليكم طريقة تحضير أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر من أي تجاعيد وخشونة في المنزل، حيث أنه ربما الكريمات والشامبوهات التي يمكنها أن تقوم بتنعيم شعرك قد تكون مكلفة جدًا وكذلك قد لا يمكنها أن تعطي النتيجة التي تريدينها بشكل كلي، ولكن الوصفات الطبيعية قد توفر عليك الكثير من ناحية التكلفة الكبيرة ومن ناحية الضمان والفعالية، ولذلك في مقالنا هذا نقدم لكم أكثر من وصفة وطريقة يمكنك اللجوء عليها للحصول على شعر ناعم وخالي من أي مشاكل.
كريم طبيعي لفرد الشعر بالنشا والشوفان
مكونات تحضير الكريم:-
- نصف كوب كبير من حليب جوز الهند.
- ملعقتان صغيرتان من دقيق الشوفان.
- خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
طريقة التحضير بالخطوات:-
- قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا ويمكنك خلطها بيديك أو بالخلاط الكهربائي حتى تضمني أنها تجانست تمامًا.
- قسمي شعرك إلى حوالي ست خصلات متساوية في الحجم وبللي شعرك ثم ابدئي في فرد الخليط على شعرك ودلكي مع التطبيق.
- اتركي الخليط على شعرك لمدة تبدأ من نصف ساعة وتمتد إلى ساعة أو أكثر مع تغطية شعرك بغطاء بلاستيكي حتى تحافظي على دفء الوصفة.
- بعد ذلك قومي بشطف شعرك وخلصيه من أي شوائب وكريمات ورطبيه جيدًا.
- وقومي بتصفيفه باستمرار منعًا لأي تشابك جديد وكرري الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.
وصفة النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر
مكونات الوصفة:-
- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.
- عسل نحل أبيض.
- عدة قطرات من زيت الزيتون.
خطوات وطريقة التحضير:-
- قومي بارتداء قفازات طبية عند تحضير الوصفة.
- ثم قومي بخلط كل المكونات مع بعضها وقلبيهم جيدًا.
- ثم اعجني بيديك حتى يتجانس المزيج تمامًا.
- بللي شعرك قليلًا ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام تقريبًا وعلى كل خصلة قومي بفرد الخليط بنفس الكمية وبشكل متساوي.
- غطي شعرك بغطاء من النايلون أو باروكة بلاستيكية حتى تظل الخلطة دافئة وحتى تنفتح مسام الرأس وتستفاد من الخلطة.
- اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعتين تقريبًا.
- ثم قومي بشطف شعرك بماء فاتر وشامبو خالي من الكبريت ويمكنك تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.
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